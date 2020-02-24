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AA: Türkiye Azerbaycan ile tercihli ticaret anlaşması imzalayacak

Tercihli ticaret anlaşması kapsamında 15 farklı ürün üzerinde karşılıklı olarak gümrük muafiyeti ve indirimi öngörülüyor

24 Şubat 2020 16:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Bakü’ye gidecek. Anadolu Ajansı, Türkiye’nin Azerbaycan ile tercihli ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. 

Toplantıda, iki ülke arasında ticaret, savunma, spor ve diğer alanlarda 9 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. Tercihli ticaret anlaşması kapsamında 15 farklı ürün üzerinde karşılıklı olarak gümrük muafiyeti ve indirimi öngörülüyor.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yangın, anlaşmanın ilk yıllarda fazla etki göstermese de uzun vadede ticaret hacmine büyük katkısı olacağını belirtti.

 

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