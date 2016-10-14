AA: Türk ordusunun eğittiği Musullu savaşçılar şehri DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna katılacak

Anadolu Ajansı, (AA) "Türk ordusunun eğittiği Musullu savaşçıların, şehri DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna katılacağını" öne sürdü. Ajans abonelerine geçtiği haberde "Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılacak büyük operasyona, Türk ordusunun Başika'da eğittiği Musullu savaşçılar da katılacak. Başika'daki savaşçılar, Irak ordusu ve Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) unsurlarıyla hareket edecek" ifadesini kullandı.

AA'nın abonelerine servis ettiği haber şöyle:

"Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere katılan yetkililer ile Iraklı kaynaklardan alınan bilgiye göre, operasyon olağandışı bir gelişme yaşanmaması halinde birkaç gün içinde başlayacak. ABD'nin koordinasyonundaki operasyon planı çerçevesinde, ilk etapta IKBY güçleri kent çevresindeki cephe hatlarından ileriye hamle yapacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2015 başından beri kentin kuzeyinde IKBY kontrolündeki Başika kampında eğittiği Musullu savaşçılar da peşmerge güçleriyle eş ya da yakın zamanlı şekilde aynı hatta harekete geçecek. "Haşdi Vatani" olarak bilinen ve adını önceki gün "Ninova Bekçisi" olarak değiştiren yerel güç, Iraklı bir generalin başında olduğu Musul Operasyonlar Komutanlığı bünyesinde yer alacak.

Kaynaklar, Irak ordusu ile Ninova Bekçisi Komutanı eski Musul Valisi Esil Nuceyfi arasında yapılan görüşmelerde, Başika'daki gücün farklı noktalara dağıtılmadan net bir plana sadık kalarak operasyona katılmasında uzlaştıklarını bildirdi.

Operasyon planına göre, Irak ordusu ve Şii milisler, IKBY ve Ninova Bekçisi güçleriyle eş ya da yakın zamanlı şekilde kentin güneyindeki Kayyare'den kuzeye ilerleyecek.

Böylece Ninova'nın il merkezi Musul, güney, doğu ve kuzeyden çembere alınacak"