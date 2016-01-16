AA, THY ve Türk Telekom’u artık Sayıştay denetlemeyecek

Meclis Genel Kurulu'nda geçen tasarıyla kamu payının yüzde 50’nin altında olan kuruluşları Sayıştay değil bağımsız denetim kurumları denetleyecek.

Cumhuriyet’in haberine göre Meclis Genel Kurulu’nda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı'nın görüşmeleri tamamlandı. Tasarının Sayıştay ile ilgili kabul edilen 19. maddesi ile kamu payının yüzde 50’nin altında olan kuruluşları Sayıştay değil bağımsız denetim kurumları denetleyecek.

Aralarında devletin yüzde 49 hissesi bulunan Anadolu Ajansı, devletin yüzde 49,12 hissesi bulunan THY, Hazine Müsteşarlığı’nın yüzde 30 hissesi bulunan Türk Telekom gibi kurumlar için denetimi bağımsız denetim kurumu yapacak. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunacak.