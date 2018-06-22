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AA 'Test yayını' demişti; Milliyet de tablosunu paylaştı

Milliyet gazetesi yayınlanan seçim sonuçlarının 'AA'nın test yayını' olduğunu söyleyerek özür diledi

22 Haziran 2018 03:09

Milliyet gazetesi sosyal medya hesabı, haber sitesinde Anadolu Ajansı’nın seçim yapılmadan paylaştığı ve ardından test yayını olduğunu açıkladığı seçim sonuçlarını kendi sitesinden paylaştı. Gelişmenin ardından sosyal medya hesabından biz özür mesajı paylaşan Milliyet "özür" mesajını, yalnızca birkaç dakika içinde sildi. Ardından gazete, konuyu açıkladıkları bir haber metni bağlantısı ile özür mesajını yeniden paylaştı.

Milliyet’in internet sitesinde yer alan özür mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Milliyet.com.tr geliştirme çalışmaları sırasında Anadolu Ajansı’nın yaptığı test yayının datalarının yer aldığı test seçim sayfası mobil ana sayfada teknik bir hata sonucu yayına verilmiştir.

Okuyucularımızdan özür dileriz.”

Ne olmuştu?

Anket şirketleri çalışmalarına hız kazandırırken TVNET'te seçimelre 4 gün kala yayınlanan ‘Akıl Odası’ adlı programa test yayını karıştı.  Ekrana yansıyan görüntülerde görülen hayali seçim sonucuna göre Tayyip Erdoğan yüzde 53, Muharrem İnce yüzde 26, Meral Akşener yüzde 12, Selahattin Demirtaş yüzde 7 olarak göründü. Kanaldan AA'nın test yayını için deneme yapıldığı açıklaması geldi.

Anadolu Ajansı tarafından yapılan duyuruda, yaklaşan  seçimler öncesinde sadece medya kuruluşlarına gönderilen test yayınlarının  kamuoyuna “gerçek seçim sonucu” şeklinde yansıtılmasının, gerçekle örtüşmeyen bir  algı çalışması olduğu iddia edilerek, "Önceki gün yapılan ve medya kuruluşlarına  gönderilen test yayınında da son seçimin sonuçları baz alınmış olup, seçime  katılmamış olan partiler ve adaylar için rasgele oy dağılımları yapılmıştır.  Ayrıca temsili oy dağılımlarının buna göre yapılacağı da önceden medya  kuruluşlarına bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

 

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