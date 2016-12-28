AA: Rusya ve Türkiye ateşkes planında uzlaştı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye ile Rusya Suriye'de ülke genelinde çatışmaların sonlanmasını sağlayacak bir ateşkes planı üzerinde uzlaşma sağladı. Güvenilir kaynaklara dayandırıldığı belirtilen haberde, Rusya ve Türkiye'nin uzlaştığı ateşkes önerisinin Suriye'de çatışan taraflara sunulacağı belirtildi.

Haberde, "Rusya ve Türkiye'nin ateşkesin bu geceden itibaren devreye girmesi için çaba gösterdiklerine ve ateşkese terör grupların dahil edilmeyeceği" ifade edildi.

Ateşkes planının çatışmaların devam ettiği ettiği bölgelerde uygulanmasının hedeflendiği kaydedildi. Ancak ateşkes planının ayrıntılarına yer verilmedi. Planla ilgili Türk ve Rus yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları geçen hafta Moskova'da yaptıkları üçlü toplantıda Suriye'deki iç savaşın sonlandırılması konusunda uzlaşmıştı.

Bu görüşmenin ardından da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye temsilcilerinin katılımı ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'de yeni bir müzakere süreci başlatılmasının kararlaştırıldığı açıklanmıştı. Astana'daki buluşmanın 20 Ocak'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

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dpa/GA/HS