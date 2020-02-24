AA: Rus uçakları İdlib'de sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenliyor

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de Rus savaş uçaklarının 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

AA, savaş uçaklarının sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki Kefrenbil, Ken Safra, Ihsem beldeleri, Sufuhun, Hazarin, Kefer Nübbül, Kefer Uveyd, İnnib, Bsenkul, Cuzef, Has, Bara, Marhurme, Deyr Sümbül, Binin köyleri ile Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesine, Kefer Nuran ve Cine köylerini vurduğunu duyurdu.

Beyaz Baretliler kaynaklarının aktardığına göre, saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Geçen hafta İdlib'de yükselen gerilim sonucu Suriye'de çeşitli muhalif örgütler İdlib'in güneyindeki Suriye ordusunun kontrolündeki topraklara operasyon başlatmıştı. İdlib'den son 2 haftada 16 şehit haberinin gelmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Şubat'ta telefonda görüşmüş, İdlib için anlaşmalara bağlı olduklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya, Türkiye, Fransa ve Britanya'nın 5 Mart'ta Suriye gündemiyle toplanacağını açıklamıştı.