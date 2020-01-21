AA: Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği saldırılarda 12 sivil öldü

Anadolu Ajansı, Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği saldırılarda 12 sivilin öldüğünü aktardı.

AA'nın aktardığı habere göre, İdlib'deki Gerginliğe Azaltma Bölgesi'ne Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 12 sivil öldü.

İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başladığını açıklanmıştı. Ateşkes 3. gününde ihlal edilmişti. İdlib'de 12 Ocak'tan bu yana 62 sivilin öldüğü, 31 bin kişinin göç ettiği duyurulmuştu.