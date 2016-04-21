AA: PYD, Suriye'deki hava üssü için ABD'ye iskonto yaptı

Anadolu Ajansı (AA), ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD'nin kontrolündeki Kobanê'de kurduğu ikinci üssün arazisini, örgüt aracılığıyla 2 milyon 100 bin yerine 750 bin dolara mal ettiğini iddia etti.

Yerel kaynaklara dayandırılan habere göre, Kobanê'nin güney kırsalındaki Sehbet köyünde ABD'nin askeri üs çalışması devam ederken, köyden 20 kilometre uzaklıktaki Harab Işk köyünde de askeri helikopter pisti için arazi satın alındı.

ABD'nin Harap Işk'da 300 dönüm arazi satın aldığını söyleyen kaynaklar, arazinin bir dönümünün değeri 3 milyon 500 bin Suriye lirası (7 bin dolar) iken, ABD'nin PYD aracılığıyla bir dönümü 1 milyon 250 bin Suriye lirasına (2 bin 500 dolar) mal ettiğini öne sürdü. İddiaya göre ABD, Kobanê'deki ikinci üssünün arazisini 2 milyon 100 bin dolar yerine 750 bin dolara mal etmiş oldu.

Kaynaklar ayrıca, PYD'nin ABD üssü için pist arazisi çevresindeki 100 hektarlık alana da el koyarak, arazinin toplam büyüklüğünü 400 dönüme çıkardığını ifade etti.

Türkiye sınırına 21 kilometre mesafede yer alacak yeni üs, Kobani ve Fırat nehrinin arasında yer alması açısından önem taşıyor. Yeni üs, Kobani'nin 43 kilometre güneyi, Fırat nehrinin de 27 kilometre doğusunda bulunuyor.

DAEŞ'e karşı operasyonlarda Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden istifade eden ABD, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ilçesinde Ekim 2015'te benzer bir üs çalışması başlatmıştı. Rümeylan üssü şimdilik sadece helikopter inişleri için uygun durumda.

PKK'dan PYD'ye ikmal

Öte yandan, PKK'nın Halep'in güneyindeki Şeyh Maksud'u büyük ölçüde kontrol eden PYD güçlerine destek için 150 militan gönderdi.