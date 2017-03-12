AA: PYD, Menbiç'te sivil yönetim ilan etti

Anadolu Ajansı (AA), Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) Menbiç’te ilçe idaresinin üstlenilmesi için sivil yönetim kurduğunu iddia etti.

Sputnik'e konuşan PYD'nin Kobani Dış İlişkiler Sorumlusu Ewwas Eli, PYD'nin de dahil olduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) ilan edeceği yönetimin 13 kişilik heyet tarafından yönetileceğini ifade etmişti.

13 kişilik heyet

Edinilen bilgilere göre, DSG'nin ilan edeceği özerk yönetimde 71 Arap, 43 Kürt, 10 Türkmen, 8 Çerkez, 1 Ermeni ve 1 Çeçen yer alacak. Menbiç Özerk Yönetimi heyeti 13 kişiden oluşurken, bu 13 kişinin de 4 yardımcısı olacak.

PYD daha önce de Türkiye sınırındaki Tel Abyad kentinde 'Demokratik Özerklik' ilanı etmişti.

2012 yılında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), 2014 yılında ise IŞİD'in eline geçen 80 bin nüfuslu Menbiç, 12 Ağustos 2016'da IŞİD'den kurtarılmıştı.