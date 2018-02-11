AA: PKK/PYD'li teröristler 9 askeri sivilleri kullanarak şehit etti

Anadolu Ajansı, dün “Zeytindalı Harekâtı’nda hayatını kaybeden 11 askerden 9’unun PKK/PYD’li teröristlerin sivilleri kullanarak düzenlediği saldırıda şehit düştüğünü” yazdı. Zeytindalı Harekâtı’nın 22. gününde, ikisi düşen helikopterde olmak üzere toplam 11 asker şehit olmuştu.

AA’nın, sehit düşen askerlerin 9’unun hedef olduğu saldırıya ilişkin olarak abonelerine geçtiği haberin ilgili kısmı şöyle:

"Teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptı. Uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timi, grubu durdurmak amacıyla hareket etti. Kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından el bombaları atıldı. Güvenlik kaynakları bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK'lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı.