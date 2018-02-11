T24 LogoT24 Logo
Gündem

AA: PKK/PYD'li teröristler 9 askeri sivilleri kullanarak şehit etti

Zeytindalı Harekâtı'nın 22. gününde, ikisi düşen helikopterde olmak üzere toplam 11 asker şehit olmuştu

11 Şubat 2018 19:50

Anadolu Ajansı, dün “Zeytindalı Harekâtı’nda hayatını kaybeden 11 askerden 9’unun PKK/PYD’li teröristlerin sivilleri kullanarak düzenlediği saldırıda şehit düştüğünü” yazdı. Zeytindalı Harekâtı’nın 22. gününde, ikisi düşen helikopterde olmak üzere toplam 11 asker şehit olmuştu.

AA’nın, sehit düşen askerlerin 9’unun hedef olduğu saldırıya ilişkin olarak abonelerine geçtiği haberin ilgili kısmı şöyle:

"Teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptı. Uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timi, grubu durdurmak amacıyla hareket etti. Kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından el bombaları atıldı. Güvenlik kaynakları bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK'lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı.

ETİKETLER

Anadolu AjansısaldırıZeytin Dalı Harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24