T24 LogoT24 Logo
Gündem

AA: New York Times'tan Türkçe tweetlere ilişkin açıklama geldi

"Paylaşımların siyasi ajandayla ilgisi yok"

29 Kasım 2017 14:04

Anadolu Ajansı (AA), ABD'de Reza Zarrab'ın tanık, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu davayla ilgili olarak Türkçe paylaşım yapan New York Times gazetesine ulaştığını ve gazetenin 'medya bölümü yetkilisinin' "Bizim bu davayla ilgili herhangi bir siyasi ajandamız yok" yanıtını verdiğini yazdı.

New York Times, resmi Twitter hesabından Reza Zarrab'la ilgili haberleri Türkçe mesajlarla paylaşmıştı; "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapacak" ifadesine yer vermişti.

AA, New York Times'ın bu mesajının ardından ismini vermediği bir 'medya bölümü yetkilisine' ulaştıklarını abonelerine duyurdu. Haberde, 'NYT medya bölümü yetkilisi'nin, "Neden devam eden ve kritik bir davayla ilgili istisnai olarak Türkçe bir paylaşımda bulunma gereği duydunuz?" şeklindeki soruya, "Bazen farklı dillerde de paylaşım yapıyoruz" yanıtı verdiği yazıldı. 

ETİKETLER

New York TimesAnadolu AjansıReza ZarrabABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24