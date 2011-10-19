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Spor

AA muhabirlerine ödül TRABZON (A.A)

19 Ekim 2011 19:47

-AA muhabirlerine ödül TRABZON (A.A) - 19.10.2011 - Trabzon'da, 23-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen ''11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları''nın (EYOF) basın yarışması sonuçlandı. Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Selçuk Kılıç haber, Burak Altunöz ise fotoğraf dalında ödüle layık görüldü. EYOF 2011 Genel Koordinatörü Nihat Doker başkanlığında toplanan jürinin yaptığı değerlendirmede, haber dalında Spor Genel Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan Engin Kocabıyık, ''Denize attığı taş madalya getirdi'' başlıklı haberiyle başarı, Anadolu Ajansı'ndan Selçuk Kılıç ise ''Türkiye'nin gururları'' adlı haberiyle mansiyon kazandı. Fotoğraf dalında ise Habertürk Gazetesi'nden Sedat Yılmaz'ın ''Yüksek atlama'' adlı fotoğrafı başarı, Anadolu Ajansı'ndan Burak Altunöz'ün ''Milli voleybol takımının şampiyonluk sevinci'' fotoğrafı da mansiyon ödülüne layık görüldü. İlkhaber Gazetesi'nden Celal Kadıoğlu'nun ''Avrupa Akın Akın Trabzon'a'' başlıklı araştırması başarı, Spor Meydanı Gazetesi'nden Ömer Altay'ın ''Bize Her Yer Trabzon'' başlıklı yorumuna ve Taka Gazetesi'nden Adem Akpınar'ın ''Her yönüyle EYOF'' başlıklı araştırmasına mansiyon ödülü verildi. Görüntü dalında ise TRT'den Ercan Çelik ve Halil Aksoy'un ''Dev demlik'' adlı haber ve görüntüleri başarı ödülü almaya hak kazandı. Juri Özel Ödülü'nün ise Hürriyet Gazetesi'nden Celal Demirbilek'e verilmesi kararlaştırıldı. Dereceye girenlerin ödülleri, 24 Ekim Pazartesi günü, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

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