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Dünya

AA muhabirleri İngiltere'deki savaş muhabirliği eğitimini tamamladı SUNNINGDALE PARK (A.A)

18 Aralık 2011 12:09

-AA muhabirleri İngiltere'deki savaş muhabirliği eğitimini tamamladı SUNNINGDALE PARK (A.A) - 18.12.2011 - Anadolu Ajansı muhabirleri, İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Berkshire bölgesinde bulunan Sunningdale Park'ta savaş muhabirliği eğitimini tamamladı. AA muhabirleri Ferhat Demircan, Mustafa Keleş ve Meltem Uzun, foto muhabiri Erhan Sevenler ile kameraman Tolga Çıplak, kurs boyunca yapılan tatbikatlarla rehin alındı, ateş altında kaldı, yaralılara ilk yardım yaptı ve kontrol noktasında sorgulandı. Savaş koşulları gibi zorlu koşullar ile tehlikeli bölgelerde çalışmakla ilgili kurs veren ve 1995 yılında kurulan "Centurion" adlı kuruluşun programında birçoğu eski İngiliz askeri personeli olan eğitmenler ders verdi. BBC, CNN, Reuters gibi dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından muhabirlerin de özel eğitim aldığı kursta AA muhabirleri, mayınlı arazilerden ve bubi tuzağından korunma, ilk yardım, açlık, susuzluk gibi zorlu yaşam koşullarına dayanma, kontrol noktalarında davranış biçimi, ateş hattında korunma yöntemleri, kamuflaj ve rehin alınma durumlarındaki davranış biçimi gibi konularda eğitim aldı. Muhabirler sınıflardaki teorik bilgilerin yanı sıra Sunningdale Park içerisinde bulunan geniş arazide pratik eğitim gördü. Örneğin muhabirler, mayın çeşitleri hakkında teorik bilgilerin ardından, araziye çıkarak mayınlı arazilerde nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrendi. Kaçırılma, rehin alınma gibi olayların da canlandırıldığı kurs sırasında muhabirler, maske takan silahlı eğitmenler tarafından rehin alındı. Başlarına siyah çuvallar geçirilen ve yanlarında şarjör boşaltılan muhabirlere, olası kaçırılma olaylarında nasıl davranmaları gerektiği öğretildi. Eğitim sırasında bomba patlamaları, silahlı saldırı ve benzeri olaylardaki olası yaralanmalara müdahale yöntemleri de anlatıldı.  Kursun sonunda muhabirlere sertifika verildi.

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