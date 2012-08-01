AA muhabirinin Suriye'de vurulma anı

Halep'te yaralanan AA Foto Muhabiri Sinan Gül'ün yaralanma anı arkadaşları tarafından görüntülendi. Gül'ün vurulmadan önce çektiği fotoğraf karesinde ise muhalif bir asker görülüyor.

Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye Ordusu'na ait askeri üsse operasyon düzenlediği esnada çekim yapmak için bölgeye giden Sinan Gül'ün yaralanma anı birlikte çalıştıkları ekip arkadaşları tarafından görüntülendi.

AA Foto Muhabiri Sinan Gül, Muhabir Samet Doğan ve Kameraman Kenan Yeşilyurt ile operasyonu takip etmek için çatışma bölgesine gittikleri sırada çıkan çatışma sonucu mermilerin isabet etmesi sonucu iki ayağından yaralanan Sinan Gül'ün yaralanma anı, AA kameralarına yansıdı.

Görüntü alabilmek için bir aracın arkasına sığınan Gül, Suriye askerileri tarafından açılan ateş sonucu ayağından ve baldırından yaralandı. Yaralanma anında yakınında bulunan Doğan ve Yeşilyurt, arkadaşlarını kurtarmak için muhaliflerden yardım istedi.

Muhaliflerin komutanlarından Ebu Ali ise pikap şeklindeki bir araçla ateş altındaki Gül'ü bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Muhalifler tarafından Halep'teki Dar'uş Şifa Hastanesi'ne götürülen Gül, ilk müdahale yapıldıktan sonra muhaliflerin yardımıyla Kilis'e getirildi.

Kilis Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Atatürk Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulansla Bahçelievler'deki Medical Park Hastanesi'ne götürülen Gül'ün tedavisi sürüyor.

Yaralanmadan önce çektiği son fotoğraf karesi

Suriye'deki olayları izlerken Halep'te yaralanan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Sinan Gül'un yaralanmadan önce çektiği son fotoğraf karesinde bir Özgür Suriye Ordusu askeri görülüyor.

Medya-İş saldırıyı kınadı

Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de yaşanan dramı, katliamı kamuoyuna duyurmak amacıyla tehlikeli bölgede görev yapan gazetecilerin, Suriye ordusu tarafından hedef alındığını belirtti. Anadolu Ajansı foto muhabiri ve Medya-İş Sendikası üyesi Sinan Gül'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildiren Eser, şunları kaydetti:

''Suriye'deki olayları çok yakından takip eden Anadolu Ajansı, uzun zamandan beri bölgede yaşananları Türk ve dünya kamuoyuna iletiyor. İşte bu kutsal görev sırasında yaralanan foto muhabirimiz Sinan Gül başta olmak üzere Anadolu Ajansı ve Türk medyası çalışanlarına geçmiş olsun diyor, Suriye'de akan kanın bir an önce durmasını diliyorum. ''Gürsel Eser, herkesin kaçtığı savaş bölgelerine gazetecilerin koşarak gittiğini belirterek, ''Gazetecilerin yıpranma hakları bir an önce geri verilmeli'' ifadesini kullandı. (Samet Doğan/AA)