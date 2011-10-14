-AA muhabirinden Rastan izlenimleri RASTAN (A.A) - 14.10.2011 - Yönetim karşıtı gösterilerin yedi aydır devam ettiği Suriye'de, Enformasyon Bakanlığı yerli ve yabancı gazetecileri Humus'a bağlı Rastan ilçesine götürdü. Emniyet görevlilerinin refakatinde, 70'e yakın yerli ve yabancı gazeteciyi taşıyan konvoy Rastan ilçesine girerken birçok güvenlik noktası göze çarpıyor. Sessizliğin hakim olduğu ilçede güvenlik önlemleri had safhada. İlçeye girişten itibaren uzun bir süredir askeri operasyonun ve çatışmaların yaşandığı belli oluyor. Kaldırım taşlarının çoğu yerinden oynamış ve birçok binada kurşun izleri görülüyor. İlçede bulunan evlerin bazılarının balkonlarında ve duvarlarında yine kurşun izleri var. Mermilerin hedefi olan bazı pencereler hala onarılmamış. İlçe merkezine ulaşıldığında yaşanan çatışmaların izi kendini daha belli ediyor. Şehir merkezinde bulunan saat kulesinin tahrip edilmiş hali şiddetli olayların yaşandığının kanıtı. İlçe merkezinde bulunan evlerin, işyerlerinin ve çeşitli kurumların duvarlarında mermi izleri göze çarpıyor. Sakin ve çok az insanın olduğu sokaklarda genelde çocuklar var. İşyeri ve dükkanların çoğu kapalı, sadece elle sayılacak kadar açık işyeri var. Halk sorulara cevap vermekten kaçınıyor. Çünkü emniyet görevlileri, halkla konuşurken gazetecileri yalnız bırakmıyor. AA muhabirinin konuşmayı başardığı 12 yaşındaki Ahmet, silahlı gruplarla ordu arasında çatışmaların meydana geldiğini, bu kişilerin yüzleri kapalı olduğu için kim olduklarını göremediklerini ama bu kişilerin ordudan ayrılan askerler olduklarını anlattı. Ailesinin tutuklandığını ve kendisinin de tutuklanmaktan korktuğunu dile getiren Ahmet, kentte yaşananlara dair, "Garajlara gidin, orada her şeyi görürsünüz, kimseyle konuşmanıza gerek yok" diye konuştu. Yoldan geçen bir taksici ise, neler olup bittiğini sorduğumuzda, "Biraz önce de bazı gazeteciler aynı soruları sordu. Kimseyle konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi. İlçe merkezinde çekim yapmak için otobüslerden inen gazetecilere bir açıklama yapan ve soruları cevaplayan Humus Valisi Gassan Abdulala, Rastan'da hayatın normal olduğunu ifade ederek, "Birazdan şehri gezerken siz de herkesin işinde gücünde olduğunu göreceksiniz. Biz herşeyi tam olarak bitirmek istiyoruz, şu ana kadar çalışmalarımızın yüzde seksenini bitirmiş durumdayız" dedi. İlçede kaç silahlı adam yakalandığına dair soruya, "Tam sayıyı bilemiyorum, ama iyi bir başarı elde ettik" diye cevap veren Vali, tutukluların sorgusunun devam ettiğini ifade etti. Vali Abdulala, silahlı kişilerin Suriye uyruklu olduğunu ve tutuklananların arasında iddia edildiğinin aksine çok az ordudan ayrılan asker olduğunu belirtti. Vali, uçakların kenti bombaladığına yönelik çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayarak, "Şehirde top atışı dahi yapılmadı" ifadelerini kullandı. Silahlı gruplarla girilen çatışmada kentin yüzde 45'inin hasar gördüğünü kaydeden Vali, güvenlik güçlerinin ilçeden aşama aşama çekildiğini ve güvenlik tam olarak sağlanana kadar bir grup güvenlik görevlisinin kentte kalacağını söyledi. Gazetecilere silahlar hakkında bilgi veren bir askeri yetkili, ABD ve İtalyan yapımı silahların yanı sıra, çok sayıda Rus kalaşnikofun operasyonlarda ele geçirildiğini söyledi. Yetkili, bulunan bir uçaksavarın 1920 yapımı olduğunu ve bir pikabın arkasına monte edilmiş bir şekilde ele geçirildiğini ifade etti. Askeri yetkili, bu uçaksavarın ordudan ayrılan askerler tarafından çalındığını ve ordu birliklerine karşı kullanıldığını belirtti. Başka bir yetkili ise bu silahların birçoğunun evlerde yapılan aramalar sonucu ele geçirildiğini kaydetti.