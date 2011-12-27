-AA muhabiri Tolga Albay'a ödül İZMİR (A.A) - 24.11.2011 - İzmir Ticaret Borsası (İZTB) tarafından bu yıl son kez düzenlenen Ekonomi Gazetecileri Başarı Yarışması'nda dereceye giren gazetecilerle Borsa'nın başarılı üyelerine ödülleri verildi. Törende, haber dalında 2. olan AA muhabiri Tolga Albay da ödülünü aldı. İZTB'nin 120. yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen, ''19. İzmir Ticaret Borsası Gazetecilik Yarışması''nın ödül töreni Borsa binasında yapıldı. Törende konuşan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 19 yıl önce ekonomi gazeteciliğini teşvik etmek etmek amacıyla yola çıktıklarını, bugün ekonomi basınının güçlü bir konuma geldiğini belirterek, ''Bugün ulusal basınımızın güçlü ekonomi sayfalarını, iddialı ekonomi haber kanallarını, misyon sahibi ekonomi dergilerini ve artmaya başlayan ekonomi portallarını görünce amacımızın hasıl olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz'' dedi. Kestelli, 1969 yılında Milliyet gazetesinde ilk ekonomi sayfasını başlatarak öncü misyon üstlenen ve bugün ABD'de tedavisi süren Ali Gevgili'ye acil şifa dilediğini belirtti. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel ise gelecek yıl merhum gazeteci İsmail Sivri adına ulusal bir basın yarışması düzenleneceğini vurguladı. Sertel, İstanbul'da Nezih Demirkent, Abdi İpekçi, Sedat Simavi ve Burhan Felek gibi büyük isimler adına yarışmaların düzenlendiğini, İsmail Sivri adına düzenlenecek yarışmayla Anadolu'daki gazeteciler için de bir platform oluşturulmuş oluşacağını belirtti. Törende ''Borsa Tahtasında Kurban Pazarlığı'' haberiyle ikinci olan AA muhabiri Tolga Albay, ödülünü İGC Başkanı Atilla Sertel'den aldı. Haber dalı birincisi Yeni Asır Gazetesi muhabiri Sinan Doğan, ödülünü İGC Başkanı Sertel'den, araştırma-inceleme ve röportaj dalları birincisi Ticaret gazetesinden Seda Gök, ödülünü Borsa Başkanı Işınsu Kestelli'den ve radyo televizyon haberi kategorisinde ise TRT'den Semra Kırışman, ödülünü Borsa Meclis Başkanı Halit Kaya'dan aldı. Yarışmanın Özel Ödülü ise Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi'ne verildi.