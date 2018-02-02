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AA muhabiri Özer, Afrin'deki roket saldırısında yaralandı

Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

02 Şubat 2018 19:42

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nı takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Sarp Özer, yakınındaki bir noktaya düzenlenen roket ve havan saldırısında elinden ve bacağından yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yürütülen faaliyetleri takip ettiği sırada, AA muhabiri Özer'in bulunduğu bölgeye roket ve havan topu isabet etti.

Patlama sırasında Özer, eline ve bacağına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandı.

Özer, ilk tedavisinin yapılmasının ardından olay mahallinden hızla çıkarılarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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