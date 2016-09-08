AA: MİT TIR'ları davası avukatının evinden 13 çuval 'devlet sırrı' çıktı

Adana'da durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR'larına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile tutuklu savcılar Özcan Şişman ve Aziz Takçı'nın avukatı Alp Değer Tanrıverdi, gözaltına alındı. Tanrıverdi'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde yapılan aramada devlet sırrı niteliğinde 13 çuval evrak ele geçirildiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında avukat Tanrıverdi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yakalama kararının ardından Tanrıverdi, Gölbaşı ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Tanrıverdi'nin evinde yapılan aramada, MİT tırları soruşturmasına ilişkin devlet sırrı niteliğinde 13 çuval evrak ele geçirildi. Yapılan aramada tutuklu eski savcı Takçı'ya ait bilgisayarlara da el kondu.

Evde, tutuklu eski savcılar Takçı ve Ahmet Karaca'nın ailelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının yasa dışı yollarla durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tırların durdurulmasında görev alan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bağrıyanık ile savcılar Karaca, Takçı ve Şişman tutuklanmıştı. Savcılar, daha sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten ihraç edilmişti.