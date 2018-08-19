AA, ‘liderlerin bayram programı' haberinde HDP'ye yer vermedi; Saadet Partili Ünsal'dan tepki geldi

T24

Saadet Partisi’nin 24 Haziran’daki seçimlerde Gaziantep’ten milletvekili adayı olan, eski AKP Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, Anadolu Ajansı’nın “Liderlerin bayram programları belli oldu” başlıklı haberinde HDP’ye yer vermemesini eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ünsal, “Anadolu Ajansı’nın ‘Liderlerin Bayram Programı’ başlıklı haberin içeriği ve görseline bakınca 10 ilde 1. olmuş, 6 milyona yakın oy almış ve 67 vekil çıkarmış olan partinin liderlerini göremiyorsunuz! Görmezden gelerek, yok sayarak hangi sorunu çözebileceksiniz” dedi. Ünsal, şöyle devam etti:

“Siyasi partiler seçmenler ve kamuoyu tarafından özgürce eleştirilmelidir ancak medya ambargosu ile sadece partiyi değil seçmenlerini de cezalandırıyorsunuz! Sivil siyaseti güçlendireceğiniz yerde kör bir inatla daraltıyorsunuz! Türkiye’nin temel meseleleri bu anlayışla çözülemez!”