AA: Libya'da Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Hafter güçlerine ait askeri araçları vurdu; Ulusal Ordu, Trablus yakınlarındaki yerleşim yerlerine saldırdı

Tükiye ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne bağlı hava kuvvetlerinin Halife Hafter liderliğindeki güçlere ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı bu haberden kısa süre sonra Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim alanlarını roketle vurduğunu bildirdi.

Uluslararası kamuoyu, uzun süredir tarafların pandemi süresince tarafların ortak ateşkes ilan etmesini sağlamaya çalışıyordu.

Dün Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Ramazan ayı boyunca insani ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Halife Hafter'in liderlik ettiği doğu güçlerin sözcüsü Ahmet el-Mismari, uluslararası kamuoyunun çağrılarının ardından yetkililerin yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklanabilmesi için Libya genelindeki tüm operasyonlarını durdurduklarını ifade etmişti.