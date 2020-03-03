Libya'da Hafter'e bağlı güçler iki boş yolcu uçağını vurdu

Libya'da Birlemiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı duran Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti.
AA'nın Trablus merkezli Ahrar TV’den aktardığına göre, Libya hava yolu şirketi Burak Air'e ait yolcu uçağı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Mitiga Havalimanı'na dün gece düzenlediği saldırıda isabet alarak kullanılmaz hale geldi.
Haberde saldırı anında uçağın park halinde ve boş olduğu bildirildi.