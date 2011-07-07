-AA KUPASINI "ÇİFTÇİ BEYİ" KAZANDI ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - At yarışlarında, 11. Anadolu Ajansı Kupası Koşusu'nu, jokey Gökhan Kocakaya'nın bindiği ''Çiftçi Beyi'' kazandı. Anadolu Ajansı adına 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen ve 2 bin 100 metre mesafeli kum pistte yapılan koşuda, 3 yaşlı 5 safkan İngiliz atı mücadele etti. 45 bin lira ikramiyeli yarışta, ''Dilşarbey'' jokey Yalçın Akağaç, ''Avşarhan'' jokey Halis Karataş, ''Çiftçi Beyi'' jokey Gökhan Kocakaya, ''Hınzır'' jokey Mustafa Tarhan ve ''Monello'' jokey Ahmet Çelik ile kupa mücadelesi verdi. Yarış öncesi Anadolu Ajansı tanıtılırken, ''Anadolu Ajansı, Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki doğru haberleri halka ve tüm dünyaya duyurmak amacıyla Ulu Önder Atatürk'ün direktifiyle, 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Anadolu Ajansı, üzerine aldığı bu sorumluluğu büyük bir özveriyle ve görevinin bilinci içerisinde artan bir etkinlikle yerine getirirken, çağdaş teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak doğru ve tarafsız haberciliği ilke edinmiştir'' denildi. Yarışı, ''Çitfçi Beyi'', 2.16.08'lik derecesiyle kazanırken, ''Avşarhan'' ikinci, ''Monello'' üçüncü, ''Dilşarbey'' de dördüncü olarak tamamladı. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, kazanan atın sahibi Fatih Çiftçi'yi temsilen Mehmet Sinan Cambaz'a gümüş tabak verdi. Yarışı, Anadolu Ajansı Haber Yayın Daire Başkanı Ömer Dişbudak, Görsel Haberler Daire Başkanı Ömer Tekdal ile Mali ve İdari İşler Daire Başkanı Emin Can da izledi.