T24 LogoT24 Logo
Spor

AA KUPASINI "ÇİFTÇİ BEYİ" KAZANDI ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2011 20:44

-AA KUPASINI "ÇİFTÇİ BEYİ" KAZANDI ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - At yarışlarında, 11. Anadolu Ajansı Kupası Koşusu'nu, jokey Gökhan Kocakaya'nın bindiği ''Çiftçi Beyi'' kazandı. Anadolu Ajansı adına 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen ve 2 bin 100 metre mesafeli kum pistte yapılan koşuda, 3 yaşlı 5 safkan İngiliz atı mücadele etti. 45 bin lira ikramiyeli yarışta, ''Dilşarbey'' jokey Yalçın Akağaç, ''Avşarhan'' jokey Halis Karataş, ''Çiftçi Beyi'' jokey Gökhan Kocakaya, ''Hınzır'' jokey Mustafa Tarhan ve ''Monello'' jokey Ahmet Çelik ile kupa mücadelesi verdi.  Yarış öncesi Anadolu Ajansı tanıtılırken, ''Anadolu Ajansı, Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki doğru haberleri halka ve tüm dünyaya duyurmak amacıyla Ulu Önder Atatürk'ün direktifiyle, 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Anadolu Ajansı, üzerine aldığı bu sorumluluğu büyük bir özveriyle ve görevinin bilinci içerisinde artan bir etkinlikle yerine getirirken, çağdaş teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak doğru ve tarafsız haberciliği ilke edinmiştir'' denildi. Yarışı, ''Çitfçi Beyi'', 2.16.08'lik derecesiyle kazanırken, ''Avşarhan'' ikinci, ''Monello'' üçüncü, ''Dilşarbey'' de dördüncü olarak tamamladı.   Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, kazanan atın sahibi Fatih Çiftçi'yi temsilen Mehmet Sinan Cambaz'a gümüş tabak verdi.  Yarışı, Anadolu Ajansı Haber Yayın Daire Başkanı Ömer Dişbudak, Görsel Haberler Daire Başkanı Ömer Tekdal ile Mali ve İdari İşler Daire Başkanı Emin Can da izledi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24