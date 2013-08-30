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AA: 'Kimyasal saldırıyı' yapan Esad güçlerinin listesine ulaştık

Anadolu Ajansı Suriye'de 'kimyasal silah' kullanıldığı öne sürülen saldırıyı düzenleyenlerin isminin yer aldığı listeye ulaştıklarını duyurdu

30 Ağustos 2013 18:20

Anadolu Ajansı (AA) Suriye'nin başkenti Şam'da 21 Ağustos'ta düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıda 'görev alan Suriye ordu birliklerinin detaylı listesinin yer aldığı bilgilere ulaştığını' duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, Suriye'de yapılan saldırıların iki ayrı merkezden koordineli eşzamanlı gerçekleştirildiği belirtilerek, şu bilgiler aktarıldı:
 
"Saldırı, Şam’ın 35. km kuzeyindeki Kuteyfe’deki 155. Füze tugayı ile Kasyun dağındaki 4. Zırhlı tümene bağlı birliklerden 15-20 civarında kimyasal başlık taşıyan füze-roket ile yapıldı.
 
Kuteyfe’den yapılan saldırıda FROG-7/Luna  ve/veya M600 füzelerinin kullanıldığı değerlendirilmektedir. Kasyun’dan ise 15-70 km menzilli 220 mmlik roketlerin kullanıldığı değerlendirilmektedir."
 
Suriye'de, doğrudan rejim güçleri tarafından yapılan kimyasal saldırının,  21.08.2013’te saat 02.45 sularında gerçekleştirildiği, Doğu ve Batı Gota’daki Zamelka, Duma-Harasta arasındaki mıntıka ve ve farklı yerleşim birimlerinin hedef alındığı öğrenildi.
 
155'inci Füze Tugayı: 51,52,577,578,579 ve 1097'inci füze taburları ve bunu desteklemekle sorumlu Teknik Destek Taburu'ndan oluşuyor. 52 ve 577. füze tabuları El Kuteyfe’de Tugay ile aynı kışlada."
 
55'inci Füze Tugayı: 51,52,577,578,579 ve 1097'inci füze taburları ve bunu desteklemekle sorumlu Teknik Destek Taburu'ndan oluşuyor. 52 ve 577. füze tabuları El Kuteyfe’de Tugay ile aynı kışlada."
 
 

Debka'nın iddiasıdı

 
 
Söz konusu iddia saldırıdan 48 saat sonra, 24 Ağustos’ta İsrail istihbaratı Mossad’a yakınlığı ile bilinen Debka Files isimli internet sitesinde yayınlanmıştı. (http://www.debka.com/article/23218/). Kimyasal saldırıda Esad rejimi, İran ve Hizbullah’ın ortak hareket ettiğini ileri süren site, Sarin gazının Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın kontrolündeki 4. tümendeki 155. füze tugayındaki birliklerce 21 Ağustos Çarşamba günü atıldığını iddia etmişti.
 
Sarin gazı taşıyan füzelerin Suriye’nin üç kimyasal silah deposundan biri olan Şam’ın güneyindeki Kalmun Dağı’ndaki üsten ateşlendiğini iddia eden Debka Files’a göre Esad rejimi Rusya’nın isteği üzerine kimyasal silah stokunu Kalmun Dağı’ndaki üste, Şam’ın 5 km güneyindeki Dummar’da ve Halep’in batısındaki Al-Safira hava üssünde topladı.

 

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