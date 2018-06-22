"AA kendi habercilikleriyle çelişip Erdoğan'ın oyunu %52 açıklamış, bu bile bir gelişme"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Anadolu Ajansı'nın (AA) 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oyunu yüzde 53 olarak göstermesine şaşırmadığını yazdı.

AA'nın kendi haberciliğiyle çeliştiğini belirten Altıparmak sosyal medya hesabı Twitter'da, "Anadolu Ajansı'nı takip eden biri Erdoğan'ın oyunun en az %90 olduğunu düşünür, kendi habercilikleriyle çelişip %52 açıklamışlar, bu bile bir gelişmedir" paylaşımında bulundu.