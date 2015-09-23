AA: Karayılan'ın en yakını teslim oldu

Anadolu Ajansı (AA), KCK Yürütme Konseyi üyesi ve örgütün silahlı kanadı HPG lideri Murat Karayılan'ın uzun yıllar en yakınında olan ve çok güvendiği bir ismin güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu iddia etti.

AA’nın haberine göre; ismi açıklanmayan bir kişi, örgütün son dönemde ağır darbe aldığını ve bu durum karşısında Karayılan'ın "T.C. kararlı, böyle devam edemeyiz. Yok olup gideriz. Çöküyoruz hatta çöktük" dediğini ileri sürdü.

İsmi açıklanmayan kişi, Karayılan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 22 Temmuz'da başlayan hava harekâtıyla PKK’nın hiç beklemediği darbe aldığına yönelik değerlendirmelerini örgütün üst düzey mensuplarıyla paylaştığını savunarak, Karayılan'ın şu sözleri söylediğini iddia etti:

"Bunu söylemekten utanıyor muyum? Hayır, utanacak olan ben değilim, sizlersiniz. Size her şeyi verdik mi? Verdik. Bazı tavizler vererek dış unsurların desteğini sağladık mı? Sağladık. Hala da veriyoruz, şu yok anımızda bile. Sizin yönettiğiniz salaklar ne yapıyor? Bu yok zamanımızda leblebi gibi mermi atıyorlar. Atmayacak kardeşim, hedefi görecek ona atacak. Mühimmat tedarik edemiyoruz. Yurt içine gönderecek mühimmatımız iyice azaldı. Yeni katılanların çoğu ya öldü ya da kaçtı. Adamları elinizde tutamıyorsunuz, sahip olamıyorsunuz. Kış döneminde bu konuda herkes öz savunmasını yazmaya hazır olsun. Kimsenin gözyaşına bakmam, acımam. Son iki ayda verdiğimiz kayıplar bir yana bunların ailelerine ne denecek onu düşünün. Çoğu evladını dağda sanıyor ama toprakta. Nereye gömüldüler onun hesabı bile karıştı. Bunları da düşünün, bir yol bulun."

"Herkes kendi kafasına göre takılır ve sorumluluğu HPG'ye yıkarsa şu an düştüğümüz durumdan da kötüye gideriz. T.C. kararlı, böyle devam edemeyiz. Yok olup gideriz. Güçler, sivil direniş unsurları olarak örgütlenebilirler. Artık bu ismi kullanacağız. Halkın çoğunu kaybettiniz. YDG-H denen garabet, halka niye saldırdı? Biz, 'ezin dedik, korkutun' dedik, adamlar halkın çatılarından içeri roket attılar, ambulansları yakarak acil hastaların ölümüne neden oldular, bebeği buzdolabında öldürdüler. Kim inanır sizin 'T.C. yaptı' demenize. 20 sene öncesinde yaşamıyoruz, her şey anında ortaya çıkıyor. Halk bize sırtını döndü. Yüzünü bir daha ne zaman döner veya döner mi?"

AA’nın iddialarına göre Karayılan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsi sivil direniş unsurları olacak. Sivil direniş unsurları YDG-H'nin kendisini sivil direnişe dönüştürmesinin adıdır. YDG-H hezimete uğramıştır. Bunun hesabını kendileri verecektir. PKK onların başarısızlığını üstlenemez. YDG-H’nin HPG bağlantısını halkımıza unutturmalıyız. Yönetimdeki çok kritik isimler T.C. tarafından yok edildi, bir kısmı ellerine geçti. Aldıkları istihbarat bizi çözer, darmadağın eder. Bu sebeple yeni bir teşkilatlanma şarttır. Dersim bölgesi çok kötü durumda. Çöküyoruz hatta çöktük. Lider kadro teker teker gidiyor. T.C. ordusu adeta çıldırdı, üzerimize çullandılar. Polis, jandarma çok uyumlu çalışıyor. Ordu bunları kucaklamış hep birlikte üstümüze geliyorlar. Çok dikkatli olalım. Dinliyorlar, gözlüyorlar, vuruyorlar."