AA: Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi başarıyla yerine getirdik

Anadolu Ajansı (AA), 24 Haziran'daki seçimleri manipüle ettiği iddiasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi başarıyla yerine getirdik" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getirdiklerini söyleyerek, "Uluslararası alanda faaliyet yürüten milli ajansımız, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını hızlı ve doğru şekilde Türkiye'ye ve dünyaya duyurmuştur" ifadesini kullandı.

Seçim kararının alınmasının ardından sonuçların tüm medya kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Kazancı, yerel televizyonlara seçim ekranı hazırlayarak destek verdiklerini, medya kuruluşlarına tüm milletvekillerinin öz geçmişlerini ve fotoğraflarını ulaştırdıklarını bildirdi.

Kazancı, devamla şunları söyledi:

"Sistemimizi siber saldırılara karşı koruyacağımızı, eleştirilere cevap vermek yerine işimize odaklanacağımızı ve ne olursa olsun verileri hiç bekletmeden anında aboneye ulaştırarak kesintisiz, hızlı ve doğru veri akışını gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Bugün çalışanlarımızla birlikte milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, ülkemizin sesini dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."