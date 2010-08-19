-AA KAMERAMANINA SALDIRIYA KGC'DEN KINAMA KOCAELİ (A.A) - 19.08.2010 - Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Halit Yılmaz, Anadolu Ajansı Kameramanı Murat Halezeroğlu'nun AK Parti'nin düzenlediği miting alanında darp edilmesini kınadı. KGC Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İzmit ilçesi Perşembe Pazarı'ndaki miting alanına girmek isteyen Halezeroğlu'nun görevli polislerce darp edildiğini hatırlattı. Halezeroğlu'nun, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bir ortamda görevini yaptığını hatırlatan Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Meslektaşımız, boynunda Anadolu Ajansı Personel Kartı ve Başbakanlık Basın Müdürlüğünün akreditasyon kartını taşımasına rağmen bu muameleye maruz kalmıştır. Kocaeli'de göreve geldiği günden itibaren başarılı çalışmaları ve meslektaşlarımızla olan iyi ilişkileri ile sevgimizi kazanan Kocaeli Emniyet Müdürü Sayın Yusuf Çalkavur'un bu işin üzerine gideceğinden ve olayın sorumlularına gereken cezayı verip bizi de bu konuda bildireceğinden hiç kuşkumuz yok. Darp edilen meslektaşımız Murat Halezeroğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olaya adı karışan meslek ahlakı ve disiplininden nasibini alamayan bu memurları da nefretle kınıyoruz.''