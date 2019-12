-AA, Kabe ve Jamarat'ı havadan görüntüledi MEKKE (A.A) - 07.11.2011 - Dünya'nın her yerinden bu yıl Mekke'ye hacı olabilmek için gelen 3 milyon müslüman şeytan taşlamanın ikinci gününde Jamarat ve Kabe'ye akın etti. AA da milyonlarca müslümanın sel gibi akışını havadan görüntüledi. 2803 kamera ile gözetlenen Kabe ve diğer kutsal mekanlar Jamarat, Mina, Müzdelife ve Arafat'ı AA muhabiri bugün havadan helikopter ile görüntülerken milyonlarca müslümanın nasıl bir heyecan içerisinde olduğuna şahit oldu. Suudi Güvenlik Kuvvetleri tarafından bugün bir grup gazeteci sivil savunma helikopteri ile önce Jamarat olarak bilinen şeytan taşlamanın bulunduğu Mina ve ardından Kabe'yi havadan gezdi. Dünya'nın en büyük yüksek ikinci binası olarak bilinen Mekke Saat kulesi ile birlikte Kabe ve etrafındaki inşaat alanları AA kameralarına çeşitli yönlerden yansıdı. Suudi güvenlik güçleri, dünyanın en büyük organizasyonu konumundaki Hac sezonu nedeniyle büyük deneyim kazanmış durumda. Hac Güvenliği Komutanı General Muhammed Salih Eşşihri, Hac güvenliği merkezinden 24 saat Mekke giriş çıkışlarının, Mina, Müzdelife, Arafat ve Kabe'nin korunmasıyla ilgili bilgi verdi. Eşşihri'nin ifadesine göre, Mekke'nin her yeri tüm yollar kameralar ile dolu. Dünya'nın en son teknolojik sistemleri ve programları ile döşenen Hac güvenlik merkezi ve Mekke'de sadece Hac sezonunda 17 bin polis görev yapıyor. Merkez 2803 kameradan yansıyan tüm görüntüleri 24 saat boyunca canlı olarak izliyor ve olaylara anında müdahale ediyor. Sadece 3 helikopter havadan 24 saat boyunca canlı olarak şehrin muhtelif yerlerini tarayarak merkeze geçiyor. Bu yıl ikinci defa kullanılmaya başlanan ve sadece tren istasyonunda 800 kameranın yerleştirildiğini açıklayan Güvenlik Komutanı Eşşihri, ayrıca istasyonda bulunan kameralar aracılığı ile merkeze iletilen görüntülerin özel bir program aracılığı ile analiz edildiğini anlattı. Veri Analiz Merkezi olarak bilinen bölümde her saat tren istasyonuna kaç bin hacının girip çıktığı belirleniyor ve buna göre de yoğunluklar önleniyor. Aynı sistem şeytan taşlamada Jamarat'ta da uygulanıyor. 4 katlı şeytan taşlama binasına giriş çıkışlar yine data merkezinde otomatik olarak belirleniyor, giriş çıkışlar ona göre ayarlanıyor. Sadece Jamarat'ta 500 kamera görev yapıyor.