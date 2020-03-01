AA ve İHA 'rejim uçağı düşürüldü' haberini geri çektiler

Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı, Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının düşürüldüğüne yönelik abonelerine "Son dakika" gelişmesi olarak duyurdukları haberi geri çektiler.

Anadolu Ajansı flaş olarak verdiği haberde, "Suriye Milli Ordusu, Esed rejimine ait savaş uçağını düşürdü" ifadelerine yer verirken, İHA ise "Suriye Milli Ordusu, İdlib'in doğusunda Esed rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Düşürülen savaş uçağının Serakib çevresindeki köylere hava saldırısı hazırlığında olduğu belirtildi. Uçakta 2 pilotun olduğu öğrenilirken, durumları ile ilgili henüz bilgi verilmedi." ifadelerini kullandı.

Haber kısa süre sonra her iki ajans tarafından da geri çekilirken, savaş uçağı diye verilen görüntünün İnsansız Hava Aracı olduğu ortaya çıktı.

Rusya'dan yalanlama geldi

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Militanların internet kaynaklarına dayandırılarak aktarılan, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 uçağının İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi hava sahası üzerinde düşürüldüğü bilgisi yalan" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının Suriye’de faaliyetlerini olağan şekilde sürdürdükleri kaydedildi.

Reuters: Türkiye'ye ait İHA düşürüldü

Reuters, Suriye devlet ajansının (SANA) düşürülen uçağın Suriye ordusuna ait olduğuna dair haberleri yalanladığını aktardı. SANA, Türkiye’ye ait bir İHA’nın düşürüldüğünü öne sürdü.