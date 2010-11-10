AA, Hayrünissa Gül'ün sözlerini 'atladı'

T24 - Hayrünissa Gül'ün dün (9 Kasım 2010) yaptığı ilköğretimde türbana ilişkin "İlkokul öğrencisinin kendi isteğiyle başörtüsü takması söz konusu olamaz" sözleri devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı'nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşini onaylamasının ardından 1 gün arayla verildi.



Gül’ün önceki günkü türban sözleri , Anadolu Ajansı’nın (AA) Londra’dan geçtiği haberde yer almadı. Radikal gazetesinin verdiği habere göre, köşk yetkilileri bunun nedenini AA yönetimine sordu. AA yetkilileri de muhabirlerinin bu sözleri kasten değil, ‘atladıkları’ için habere koymadıklarını söyledi. AA dün Cumhurbaşkanı Gül’ün, eşinin sözlerine katıldığını belirten haberini geçerken, altına da Hayrünnisa Gül’ün önceki günkü açıklamalarını ekledi.

Gül’ün sözleri ulusal basında birinci sayfalarda büyük şekilde yer alırken muhafazakar basında ya küçük görüldü ya da kullanılmadı. Yenişafak ve Bugün, Gül’ün sözlerini birinci sayfada“Cehaleti ortadan kaldırırız” başlığıyla verdi. Star, sözleri 15. sayfasındaki haberin alt satırlarında aktardı. Zaman ise Hayrünnisa Gül’ün “Başörtüsü konusunda Türkiye, enerjisini boş yere harcadı” sözlerini başlığa taşıdı, ilköğretimde türban haberde yer almadı.

Zaman yazarı Ali Bulaç da dün demeci Radikal’e şöyle yorumladı:

”Hayrünnisa Hanım biraz maksadını aşan bir ifade kullanmış, cehalet demiş. Bu, çocuklarını inancı yönünde eğitmek isteyenleri incitebilir. İslami cenah belki yüksek sesle tepki vermeyecektir ama ben kişisel olarak çok üzüldüm, incindim. Cumhurbaşkanı da eşi gibi düşünüyorsa yanlış düşünüyordur.”

Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca “Gül’ün sözlerinde enteresan bir şey olmadığını ”belirtirken Ancak ‘cehalet’ ifadesini de abartılı buldum” dedi.



Özgür-Der: Zenciler gibi



Türban mücadelesiyle tanınan Özgür-Der’in tepkisi ise sert oldu:

“Bu tavır yüzüne pudra sürüp beyazlamaya çalışan zencileri akla getirmekte. Bu sözler hakaretamiz içeriğe de sahip.”