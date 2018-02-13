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AA: Hatay'da 7 sivilin öldüğü saldırıların failleri, İHA'lar tarafından görüntülendi

Saldırılarda 113 kişi de yaralanmıştı

13 Şubat 2018 17:01

Anadolu Ajansı (AA), Afrin'in batısında yer alan Cinderes'in meskun mahalinden, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli olduğu görülen üç YPG mensubunun ateş açtığı İHA görüntülerini abonelerine geçti. 

Afrin'den Türkiye'ye yönelik yapılan saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetmiş, 113 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberi aynen şöyle:

İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler bir süre sonra YPG/PKK'ya ait örgüt karargahına ulaşıyor. Örgüt karargahında başka teröristlerin de bulunduğu görülüyor.

Teröristler saklandıkları yerde tam isabetle havaya uçuruldu

Görüntülerde dikkat çekici başka bir ayrıntı da terör örgütü mensuplarının, İHA'ların karargahın görüntüsünü çekememesi ve görüş açısını kapatması için lastik yakmaları.

İHA'lar tarafından takip edilen ve görüntülenen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargahı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.

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Anadolu AjansıCinderesYPGsivil

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