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AA Haber Takip Sistemi devrede ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 15:17

-AA Haber Takip Sistemi devrede ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası basın için önemli bir kaynak olan Anadolu Ajansı (AA), haber içeriklerinin internet platformlarında izinsiz kullanımının önüne geçmek amacıyla oluşturduğu ''Haber Takip Sistemini'' uygulamaya koydu. Gelişen teknolojilerle kendini sürekli yenileyen AA'nın, ulusal ve uluslararası gazete, televizyon ile ajans abonesi sayısı bini aştı. İnternetin yaygınlaşması ve içeriklerin bu platformlarda çokça kullanılmasıyla bu alana da önem veren AA, aboneleri arasına internet sitelerini de kattı.  AA, yeni gelişen ve henüz yasal altyapısı bulunmayan internet medyasındaki bazı uygulamaların, içerik üreten bütün ajanslar için teşkil ettiği sorunların çözümü noktasında bazı yeni önlemler aldı. Bu önlemlere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ve 5680 Sayılı Basın Yasasına ve mesleki etik ilkelerine aykırı bir tutum sergilenmesi ve aboneler açısından da haksız rekabete yol açması dolayısıyla başvuruldu. Bugüne kadar izinsiz kullanımın önüne geçmek için bir takım tedbirler alan ve uygulayan AA, içeriklerinin internet sitelerinde izinsiz kullanımıyla ilgili yeni bir sistemi uygulamaya koydu. Bugün itibariyle çalışmaya başlayan AA Haber Takip Sistemi sayesinde, AA haberlerinin bir kısmını veya tamamını kullananlar belirlenecek. AA Haber Takip Sistemi, Türkiye'de habere yönelik içerik yayını yapan bütün internet sitelerinin kullandığı haberleri 10'ar dakika arayla tarayarak AA haberleriyle karşılaştıracak. Böylece, AA abonesi olmayan ya da AA içeriklerini abonelik kapsamı dışında kullananlar kolayca tespit edilecek. Tamamen izinsiz kullanımın önüne geçmeyi amaçlayan sistem sayesinde, AA haberlerini lisanssız olarak kullananlar tespit edilerek yasal işlem başlatılabilecek. Bu arada, AA Haber Takip Sistemi, hangi haberlerin hangi internet sitelerinde ne kadar kullanıldığı, hangi haberin daha çok ilgi gördüğü, ayrıca hangi kategorideki haberlerin tercih edildiği gibi birçok istatistiki bilgiyi de sağlamış olacak. Projenin devamında, haber içeriklerinin yanı sıra fotoğraf ve videoların da internet platformlarında kullanımı da sistem sayesinde takip edilebilecek.

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