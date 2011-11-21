-AA Genel Müdürü'nden FANA'ya birlik çağrısı DOHA (A.A) - 21.11.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, zalim ya da diktatör bile olsa her insanın ölümünde kişisel mahremiyet hakkına sahip olduğunu söyleyerek, "(Kaddafi'nin görüntüleri) bizim için bir nevi 'ölüm pornografisi' idi. Bu tür fotoğrafları ve görüntüleri yayınlamayı reddettik" diye konuştu. Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) başkanlığını da yürüten Kemal Öztürk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Arap Haber Ajansları Federasyonu (FANA) 39. Genel Kurulu'nda "Savaş, çatışma ve doğal afetlere ilişkin medya yayın ilkelerini yeniden hatırlama" başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında, habercilik anlamında haber ajansları olarak temel değerleri yeniden gözden geçirme konusunda acil bir ihtiyaç hissettiği için "medya etiği" hususuna değindiğini ifade eden Öztürk, Libya eski lideri Muhammer Kaddafi'nin son dakikalarının insanlığa yakışmayan görüntülerinin dünya medyasınca günlerce yayımlanarak etik sınırların aşıldığına dikkati çeken bir mektubu geçen ay OANA, EANA ve FANA üyelerine gönderdiğini kaydetti. Öztürk şunları söyledi: "Kaddafi'nin kurşunlanıp, linç edilerek sürüklenmesini ve kan revan içindeki vücudunun halka sergilenmesini içeren bu görüntüler uluslararası medya kuruluşlarınca günlerce gösterildi. Bu bizim için bir nevi 'ölüm pornografisi' idi. Bu tür fotoğrafları ve görüntüleri yayınlamayı reddettik. Beni yanlış anlamanızı istemem. Savunduğum bir tür haber karartma veya sansür uygulaması değildir. Ben, rakiplerimizi geçme yarışı ve baskısı altında olmamıza rağmen etik ve profesyonel çizgilerde yani kırmızı ışıklarda durmamız gerektiğinden söz ediyorum." Kemal Öztürk, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin haber ajansları arasında bir birlik kurulması, haber, fotoğraf, görüntü ve grafik paylaşımında bulunabilecek ortak bir havuz oluşturulması çağrısında da bulunarak, "Ortak bir geçmişimiz ve ortak bir kültürümüz bulunmaktadır. Fakat İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ülkelerinin haber ajansları arasında ortak bir örgütlenme, birlik bulunmamaktadır" dedi. Bazı İslam ülkelerinin ajansları FANA'da iken bazılarının OANA'da, diğerlerinin de AMAN'da yer aldığını belirten Öztürk, bu ülkelerin birbirlerinden hala uluslararası medya aracılığıyla bilgi almakta olduğunu ifade etti. FANA Genel Kurulu için Katar'ın başkenti Doha'ya giden AA Genel Müdürü Kemal Öztürk ayrıca Katar Kültür, Sanat ve Miras Bakanı Dr. Hamad bin Abdülaziz el Kavari ile bir araya geldi. Öztürk, Katarlı bakana AA'nın terör ve afet olayları karşısındaki yayın ilkeleri konusunda bilgi verdi. Kavari de bu ilkelerin ajanslar tarafından benimsenmesini destekleyeceğini belirtti. Kavari ayrıca İslam Ülkeleri Haber Ajansları birliği kurularak Müslüman ülkelerdeki ajansların bir çatı altında birleşmesini istediğini söyledi. Katarlı bakan bu konuda Türkiye ve Katar'ın öncülük yapabileceğini söyledi.