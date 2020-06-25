AA, Fransa'nın siyasi hiciv gazetesini gerçek sandı

T24 Dış Haberler

Fransa'nın ünlü siyasi hiciv dergisi Le Canard Enchaîné, Libya'da süren gerilimi eleştirmek amacıyla bir makaleye yayınladı. 'Bazı diplomatlardan' alıntı yapıldığı belirtilen makalede yer alan "Türkiye, Libya'da en dürüst oyunu oynuyor" ifadeleri Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı gibi kuruluşlar tarafından ciddi bir açıklama olarak aktarıldı.

Her hafta çarşamba günü çıkan Canard Enchaîné hiciv dergisi 24 Haziran tarihli sayısında "Türkiye Libya'da en dürüst oyunu oynuyor" başlıklı bir makaleye yer verdi. Makalede Fransa Dışişleri Bakanlığı'nda bazı diplomatların "Erdoğan'ın emperyalist adımlarından" endişe duyduğu belirtildi. Macron'un "Türkiye Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor" ifadeleri hatırlatılan makalede Erdoğan'ın Libya'ya yerleşmeyi amaçladığı endişelerine ve desteklediği, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin başkent Trablus'u ele geçirmesine yer verildi.

Makalede endişe duyan diplomatların yanısıra Erdoğan'ın Libya'da tek dürüst oyuncu olduğunu, jeopolitik, askeri, petrol ve doğal gaz hedeflerini gizlemediğini ve buna Akdeniz, Libya ve Kıbrıs'ın dahil olduğunu düşünen diplomatlar olduğu öne sürüldü.

Kapak sayfasında da "Haftalık hiciv dergisi" olarak tanıtılan Canard Enchaîné'de yer alan ifadeler Türkiye'de Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve bazı haber mecraları tarafından "Fransız dergiden Erdoğan'a övgü", "Fransız dergi: Erdoğan Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi" gibi başlıklarla çıktı.