AA: Fırat Kalkanı'na katılan Türk jetleri 2 haftadır Suriye'ye girmiyor

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik devam eden Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında, Türk jetlerinin 2 haftadır hava operasyonlarına katılmadığını aktardı. Habere göre TSK'dan yapılan bilgilendirmede "Ani çıkacak hedeflere yönelik olarak, 'yerde bekler' uçak görevlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, 24 Ağustos'ta başlayan ve 77. gününe giren Fırat Kalkanı operasyonunda son 2 haftada bazı önemli değişiklikler yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar, son dönemde bu harekatlara katılmamaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) Fırat Kalkanı operasyonuna yönelik bilgilendirmelerde söz konusu durum, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak, 'yerde bekler' uçak görevlendirilmiştir" ifadeleriyle aktarıldı.

Uçaklar en son 61. günde uçmuştu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçakları, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında en son, operasyonun 61. gününde uçmuştu. Jetler, Cubban'ın güneyi ve Burj'daki 4 hedefe düzenledikleri hava harekatında savunma mevzisi olarak kullanılan 4 bina hedef alınmış, 11 IŞİD'ci öldürülmüştü.

Güvenlik uzmanı: Uzaktan atış yapabilecekken uçaklar o derinliğe sokmak doğru değil

Diğer taraftan güvenlik uzmanı Mete Yarar bir hedef değerlendirilirken en uygun atış sisteminin seçildiğini belirtti. Bölgede sabit ve hareketli hedeflerin olduğuna dikkati çeken Yarar, sabit hedeflere çoğunlukla Fırtına obüsleri ile atış yapıldığını aktardı. Yarar, "Türkiye'den başka bir yere gitmeden atış yapılabilecek bir olay varken uçakları yaklaşık 30 kilometrelik derinliğe sokmanın açıkçası doğru bir kavram olduğunu hedef kıymetlendirmesi yapanlar düşünmez" diye konuştu.

Yarar: "Koalisyon uçakları uçabiliyor, Türk uçakları uçamıyor" demek yanlış

Yarar, harekat kapsamında hava desteğinin genellikle koalisyon uçaklarınca sağlandığını dile getirerek şunları kaydetti: "Havada onların uçakları var, eğer o yapabiliyorsa onu kullanıyoruz. Burada önemli olan hangi hedefe kimin ateş edebildiği ile ilgili bir sistem. 'Koalisyon uçakları rahatlıkla uçabiliyor, Türk uçakları uçamıyor' şeklinde bir mantaliteden kaynaklanmıyor. Bu değerlendirme şu anda çok eksik olur. Tabii ki risk var, zaten o risk olduğu için de bu riskler değerlendirildiğinde en kolay hedefi ateş altına alacak silah sistemi seçiliyor. Bence hava kuvvetlerinin seçilmemesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi, risk faktörlerini değerlendirerek en kolay hedefi ateş altına alabilecek ve en risksiz silah sistemi seçiliyor. Bu durum da bütün silahlı kuvvetlerin düşünce mantığında çok doğru bir mantıktır."

Emekli Korgeneral Karakuş: Türk jetleriyle ilgili sıkıntı, Akar'ın Rusya ziyaretinde açıldı

Öte yandan Türk jetlerinin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamındaki hava harekatlarına katılmasının önündeki sıkıntının aşıldığına yönelik düşüncesini dile getiren emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, "Genelkurmay Başkanı'nın Rusya'ya gidişi döneminde aşıldı" diye konuştu. Karakuş, Orgeneral Hulusi Akar'ın Rusya ziyaretinin bu kapsamda da değerlendirilebileceğini ifade etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rus mevkidaşının davetlisi olarak 1 Kasım'da Rusya'ya gitmişti. Orgeneral Akar'ın, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmesinde, askeri iş birliği konuları ile bölgesel konuların değerlendirildiği açıklanmıştı.



