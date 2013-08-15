AA Finans 'PPK Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans'ın Merkez Bankası'nın 20 Ağustos'ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin piyasa beklenti anketi sonuçlandı.

14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette hiçbir ekonomist yüzde 4,50 olan politika faiz oranında değişiklik beklemiyor. Öte yandan ekonomistler Merkez Bankası'nın yüzde 7,25 olan borç verme ve yüzde 3,50 olan borçlanma faiz oranlarında da herhangi bir değişiklik beklemiyor.

PPK temmuz ayında faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan artırmıştı

Para Politikası Kurulu 23 Temmuz'da gerçekleştirdiği son toplantısında borç verme faiz oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 6,5'ten yüzde 7,25'e yükseltmişti. Öte yandan yüzde 4,50 olan politika faizini ve yüzde 3,50 olan gecelik borçlanma faizini (faiz koridorunun alt bandı) değiştirmemişti.