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AA: Fethullah Gülen'in ABD'li komşuları "Türkiye'ye geri gönderilsin" diyor

Anadolu Ajansı, Pensilvanya'ya giderek Gülen'in komşularıyla konuştu

11 Mayıs 2016 20:17

Anadolu Ajansı, hakkında yakalama kararı bulunan ve hükümetin ABD'den iadesini talep ettiği Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki komşuları olduğunu iddia ettiği ABD'li vatandaşlarla konuştu. İsminin Peggy olduğunu ancak soyismini vermek istemediğini belirten bir kadın, "Gizlilik insanlarda şüphe uyandırıyor. ABD'de insanlar açıktır. Herkes sizin bahçenize gelip sizinle konuşabilir ama bunların ilk işi girişe bir bariyer koymak oldu. Dolayısıyla içeri giremiyorsunuz. Arkada neler olduğunu göremiyorsunuz" dedi. Kadının eşi de Gülen'in kaldığı yerle ilgili korkuları olduğunu belirterek, "Türkiye burada yaşayan kişiyi geri alsın" dedi.

Gülen'in evinin yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun Filistinli sahibi de, vakfa ait kuruluşun bir kez iftar davetine katıldığını, davette birçok dinden insanlar bulunduğunu ancak Gülen'i göremediklerini söyledi.

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