AA, Fatih Sultan Mehmet portresi haberini yaptı, portredeki ikinci kişinin gizemini anlattı ama İBB'nin satın aldığını yazmadı!

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Londra'da açık artırmaya çıkarılan Fatih Sultan Mehmet’in portresinin satın alındığını haberleştirirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındığını yazmayan Anadolu Ajansı, yaptığı ikinci haberde İBB'nin adını habere ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, National Gallery’nin 'Daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresini 770 bin sterline satın aldı.

AA ise, söz konusu portrenin satın alındığını haberleştirirken, portreyi kimin satın aldığını yazmadı. Portreye ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı, portredeki ikinci kişinin hâlâ gizemini koruduğundan da bahsedilen haberde, portreyi satın alan İBB'nin adının geçmemesi tepki çekti.

AA'nın haberinde, "Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline satıldı. Müzayede evi Christie’s’in açık artırmasında 770 bin sterline (yaklaşık 6 milyon 500 bin lira) alıcı bulan Fatih Sultan Mehmet portresine 400 bin ila 600 bin sterlin başlangıç değeri biçiliyordu. İtalyan ressam Gentile Bellini'nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor. Müzayede evinde "İslam ve Hint Sanatı" koleksiyonu kapsamında satışa sunulan portrede imza bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

Haberin devamında, portredeki ikinci kişinin kim olduğunun hâlâ bilinmemesinden bahsedilirken, portrenin tarihine de değinildi.

İBB'nin adı sonradan eklendi

AA'nın konuya ilişkin yaptığı ikinci haberde ise, İBB'nin tabloyu satın aldığı ve açıklaması da haber metnine eklenerek, "Fatih Sultan Mehmet'in portresi İstanbul'a dönüyor" başlığı atıldı.

Haberde, "İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye Osmanlı İmparatorluğu'nun entelektüel birikimiyle öne çıkan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portresinden birisini müzayede sonucu satın aldı. National Gallery'nin "Daimi sergilenen sanat eserleri"nden biri olan Fatih Sultan Mehmet'in portresinin de yer aldığı müzayede, Koronavirüs sebebiyle 2 ay gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Müzayedede İBB'yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti" ifadeleri kullandıldı.

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