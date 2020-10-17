AA: Ermenistan, Gence kentine füze saldırısı düzenledi

Anadolu Ajansı (AA), Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Sputnik Azerbaycan muhabiri de, Gence ve Mingecevir şehirlerine yönelik füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

"Can ve mal kaybı tespit edilecek"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politikalar Departmanı Başkanı Hikmet Hacıyev, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini insani ateşkesin arkasına saklayan Ermenistan silahlı güçleri, terör ve savaş suçu uygulamalarına devam ediyor. Gence ve Mingeçevir füze saldırısı altında. Can ve mal kaybı tespit edilecek."

Ermenistan: Azerbaycan'a yönelik ateş açmadık

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan, ise "Azerbaycan askeri-sivil liderliğinin açıklamalarına yanıt: Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından ya da Ermenistan Silahlı Güçleri tarafından Azerbaycan'a yönelik ateş açılmamıştır" açıklamasında bulundu.

Bugün Azerbaycan, Ermenistan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad ilini vurduğunu duyurmuştu. Saldırıda ölü veya yaralı olmadığı belirtilmişti.