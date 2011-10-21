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AA ekipleri bölgede ANKARA (A.A)

21 Ekim 2011 15:12

-AA ekipleri bölgede ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Hakkari'deki hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgede başlattığı kara harekatı, Anadolu Ajansı ekipleri tarafından bölgede ve Irak'ın kuzeyinde izleniyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın 5 bölgede, 22 taburla başlattığı hava destekli kara harekatının ardından Diyarbakır, Van, Hakkari, Mardin, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde Erbil ve Zaho bölgelerine AA ekipleri takviye edildi. Muhabir, foto-muhabiri ve kameramandan oluşan AA ekipleri, Türkiye-Irak sınırı ile Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri takip ediyor.  Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütünün saldırıları sonucu 24 askerin şehit olmasının ardından, TSK tarafından başlatılan kara harekatında, terörist grupların tespit edildiği 5 ayrı bölgeye hava destekli operasyonlar başlatıldığı açıklanmıştı.  Çukurca'daki hain saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü üyelerinin bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen kara harekatına, Özel Kuvvetler'den oluşan birliğin yanı sıra komando ve Jandarma Özel Harekat timlerinin görev aldığı 22 tabur katılıyor.

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