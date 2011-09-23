-AA ekibi Somali Başkanlık Camisi'nde MOGADİŞU (A.A) - 23.09.2011 - AA ekibi, sadece özel izinle girilen, cuma namazını Somali Devlet Başkanı Şeyh Şerif Ahmed'in kıldırdığı Başkanlık Camisi'ne girdi. Bakanların ve milletvekillerinin de gittiği caminin içindeki ve dışındaki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Başkent Mogadişu'da Başkanlık Sarayı'nın da bulunduğu yerleşkenin içindeki camide cuma namazlarını genellikle Somali Devlet Başkanı Ahmed kıldırıyor. Bu nedenle cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Namaz için caminin olduğu yerleşkeye gelenlerden yabancıların izinli olmalarına dikkat ediliyor. Bakanların ve üst düzey yetkililerin namaz kıldığı caminin bulunduğu alanın güvenliği Afrika Birliği ve Somali askerlerince sağlanıyor. Başkanlık yerleşkesindeki camiye 6 güvenlik noktasından geçilerek ulaşılıyor. Somalili askerlerin görev yaptığı güvenlik noktalarındaki kontrollerin ardından namaz için gelenler araçlarını gösterilen yerlere park ediyor. Buradan caminin olduğu alana geçenler, Afrika Birliği askerlerince detektörlerle aranıyor ve telefonları alınıyor. Cemaat, Başkanlık Camisi'ne girişlerinde ise yeniden aranıyor. Devlet Başkanı'nın yakın korumalarının da eşlik ettiği bu aramada, Afrika Birliği askeri de bulunuyor. Bugün de cemaatin yerini almasının ardından Devlet Başkanı Şeyh Şerif Ahmed camiye korumalarıyla geldi. Cuma namazını kıldıran Ahmed, ardından camidekilere seslenerek, Allah'a inananların ve onun yolunda gidenlerin mutlaka başarıya ulaşacağını belirtti. Herkesin İslamiyeti çok iyi anlaması gerektiğini dile getiren Ahmed, bu sürecin uzun ve zorlu olabileceğini de anlattı. Ahmed, ülke genelinde bir barış ortamının olmamasında herkesin hatasının olduğunu da kaydetti.