-AA Ekibi Kenya'da NAİROBİ (A.A) - 13.08.2011 - Anadolu Ajansından üç kişilik ekip, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye ulaştı. İstanbul'dan bölgeye yardım götürmek üzere yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekibi ve bir grup Türk gazeteci ile açlıkla boğuşan ülkelerden Kenya'nın başkenti Nairobi'ye ulaşan AA muhabiri Kenan Gürbüz, foto muhabiri Erhan Sevenler ve kameraman Engin Morgül, haber ve görüntüleriyle ''açlığın sesini'' yerinden duyuracak. Ekip, ilk olarak Kenya sınırındaki ''Dadaab Mülteci Kampını''nı ziyaret edecek ve kamptaki yaşamı ve yardım çalışmalarını görüntüleyecek. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Murat Kavaktan tarafından Nairobi Havalimanı'nda karşılanan 23 Türk gazeteci ve AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bünyamin Dikici ve İHH Bursa Şube yöneticisi Mehmet Raif Uzunboy, yaklaşık 2.5 saat süren yolculuğun ardından kentte bir gece konaklanacak otele ulaştı.