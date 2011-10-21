T24 LogoT24 Logo
Dünya

AA ekibi Kaddafi'nin ilk görüntülerine ulaştı MİSRATA (A.A)

21 Ekim 2011 17:06

-AA ekibi Kaddafi'nin ilk görüntülerine ulaştı MİSRATA (A.A) - 21.10.2011 - Öldürülen devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin cesedinin Libya'nın Misrata kentinde güvenli bir alanda soğuk hava deposunda tutulduğu öğrenildi. AA muhabirinin Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Muammer Kaddafi'nin adli tıp incelemesi yapıldıktan sonra UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil'in vereceği kararla Misrata'dan başka bir bölgeye götürülerek defnedilecek. Öte yandan Muammer Kaddafi'nin lüks yaşamıyla bilinen oğlu Mutassım Kaddafi'nin cesedi ise başka bir askeri alanda soğuk hava konteynırının içinde tutuluyor. Mutassım Kaddafi'nin cesedinin bulunduğu konteynıra giren AA ekibi devrik Libya liderinin oğlunun boğazından ve karnından aldığı yaralarla öldüğünü gördü. Konteynırın içine alınan, ellerinde yeni Libya bayrakları taşıyan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bazı Libyalıların cesedin yanında tekbir getirdikleri gözlendi. Mutassım Kaddafi'nin ne zaman ve nerede gömüleceği hakkında bilgi verilmedi. -Kaddafi'nin Misrata'daki ilk görüntüleri- Öte yandan  A.A ekibi UGK güçlerinden Muammer Kaddafi ve Mutassım Kaddafi'nin cesetlerinin Misrata'ya ilk getirilişlerinin ardından tutuldukları binada çekilen görüntüleri elde etti. Görüntülerde UGK güçlerinin Kaddafi ve Mutassım önünde sloganlar attıkları, bazılarının cesetlere vurduğu ve kamera görüntüleri kaydettikleri görüldü. Bununla birlikte Muammer Kaddafi'nin Sirte'de ilk yakalandığı anda bir asker tarafından çekilen görüntüler de AA'ya ulaştı. Görüntülerde Kaddafi'nin yakalandıktan hemen sonra slogan atan askerler tarafından canlı halde bir araca bindirilerek götürülmesi yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24