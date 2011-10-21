-AA ekibi Kaddafi'nin ilk görüntülerine ulaştı MİSRATA (A.A) - 21.10.2011 - Öldürülen devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin cesedinin Libya'nın Misrata kentinde güvenli bir alanda soğuk hava deposunda tutulduğu öğrenildi. AA muhabirinin Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Muammer Kaddafi'nin adli tıp incelemesi yapıldıktan sonra UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil'in vereceği kararla Misrata'dan başka bir bölgeye götürülerek defnedilecek. Öte yandan Muammer Kaddafi'nin lüks yaşamıyla bilinen oğlu Mutassım Kaddafi'nin cesedi ise başka bir askeri alanda soğuk hava konteynırının içinde tutuluyor. Mutassım Kaddafi'nin cesedinin bulunduğu konteynıra giren AA ekibi devrik Libya liderinin oğlunun boğazından ve karnından aldığı yaralarla öldüğünü gördü. Konteynırın içine alınan, ellerinde yeni Libya bayrakları taşıyan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bazı Libyalıların cesedin yanında tekbir getirdikleri gözlendi. Mutassım Kaddafi'nin ne zaman ve nerede gömüleceği hakkında bilgi verilmedi. -Kaddafi'nin Misrata'daki ilk görüntüleri- Öte yandan A.A ekibi UGK güçlerinden Muammer Kaddafi ve Mutassım Kaddafi'nin cesetlerinin Misrata'ya ilk getirilişlerinin ardından tutuldukları binada çekilen görüntüleri elde etti. Görüntülerde UGK güçlerinin Kaddafi ve Mutassım önünde sloganlar attıkları, bazılarının cesetlere vurduğu ve kamera görüntüleri kaydettikleri görüldü. Bununla birlikte Muammer Kaddafi'nin Sirte'de ilk yakalandığı anda bir asker tarafından çekilen görüntüler de AA'ya ulaştı. Görüntülerde Kaddafi'nin yakalandıktan hemen sonra slogan atan askerler tarafından canlı halde bir araca bindirilerek götürülmesi yer alıyor.