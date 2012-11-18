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Dünya

AA ekibi Gazze'de ölümden döndü

İsrail saldırısında yaralanan AA ekibi, tedavi edilmek üzere Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıda AA ekibinin kullandığı otomobil de hasar gördü

18 Kasım 2012 12:12

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki basın ofislerinin bulunduğu binayı bombaladı.

Saldırı sonrası binayı görüntüleyen Anadolu Ajansı ekibi, ikinci bir saldırıda binadan kopan molozlar nedeniyle ölümden döndü.

İsrail Ordusu'na ait savaş uçakları Gazze'deki içinde basın ofislerinin de bulunduğu Şuva Hasri binasının 11. katına hava saldırısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda Kudüs televizyonu ofisinde çalışan 3 gazetecinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.


AA ekibi ölümden döndü


Saldırı haberini alan Anadolu Ajansı Kameramanı Ömer Şageli ve AA Foto Muhabiri Mustafa Hassune, ulaştırma görevlisi Ala Avad'la olay yerine gitti.

AA ekibi saldırının hedef aldığı binayı görüntülerken İsrail uçakları aynı bölgeye yine hava saldırısı düzenleyerek iki füze fırlattı.

Saldırının etkisiyle binadan kopan molozlar, AA ekibinin üzerine düştü. AA Kameramanı Ömer Şageli'nin eli kırıldı ve vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandı. Foto Muhabiri Mustafa Hassune ve şoför Ala Avad hafif yaralandı.

AA ekibi, tedavi edilmek üzere Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıda AA ekibinin kullandığı otomobil de hasar gördü.

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