-AA EKİBİ DEPREM BÖLGESİNDE SENDAİ (A.A) - 13.03.2011 - Japonya'nın başkenti Tokyo'dan bugün yola çıkarak tsunaminin vurduğu Sendai kentine ulaşan AA ekibi, Sendai'de okuyan Türk vatandaşı Ali Öztürk ile görüştü. Türk gazetecileri ve Kızılay görevlileriyle yerel saatle akşamın geç saatlerinde Sendai kentine ulaşan AA muhabirine konuşan Öztürk, Tohokku Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu belirterek, 8,9 büyüklüğündeki depremde, deprem uyarı sistemi alarmını duyduktan hemen sonra depremin başladığını ve yaklaşık 3 dakika sürdüğünü, ardından da binayı terkettiklerini söyledi. Öztürk, depremin olduğu ilk gün yetkililer tarafından "evlere gitmeyin, arabaya binmeyin, yürüyürek en yakın okula ulaşın" diye uyarıldıklarını ifade etti. Sendai'de kent merkezinde yıkılan yer yok, ancak hayalet şehir görünümünde. Elektrik var, ancak insanlar evlerinden çıkmıyor. Kente 15 kilometre mesafede, deniz kıyısında olan bölümde ise ölü kent görüntüsü var. Burada da tek tük yıkılan bina var. Bölgeye girerken iletişim hatları çalışmıyor, ayrıca elektrik de yok. İnsanlar burayı terketmiş, yerleştirildikleri stadyum ve sığınaklarda topluca kalıyorlar. Sendai'de Fukuşima nükleer santralinde ciddi bir patlama riskinin olduğu yolunda söylentiler dolaşıyor. Sendai'de 25'i öğrenci 30 civarında Türk yaşıyor. Türk vatandaşlarından ikisine henüz ulaşılamamış. Kentin deniz kıyısına yakın kesimlerinde karayollarında ciddi çatlaklar olduğu görülüyor. Sendai'nin 15 kilometre dışında bir köy yüksek yerde olmasına rağmen, tsunaminin etkisiyle tüm araçlar köyün ortasına yığılmış, çamur deryası ortalığı kaplamış. Bölgede herhangi bir arama-kurtarma faaliyet yok. Yollar suyla kaplanmış. Sendai Sivil Havcılık Okulu'ndaki tek uçak, dalgalar yüzünden otoparkın üzerine çıkmış. Bu arada Kızılay ekipleri bölgede inceleme yapıyor. Ankara'dan gelen telefonla Türklerden birinin sığınakta kaldığını duyan Kızılay ekipleri, bu Türk vatandaşını almak üzere yola çıkacak. Öte yandan Japon yetkililer, kapalı otobanı Türk ekiplerinin kullanmasına izin verdiler. Bölgede CNN kanalı dışında fazla yabancı gazeteci olmadığı bildiriliyor. İsviçre'den gelen kurtarma ekipleri de köpekleriyle burada.