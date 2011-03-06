-AA EKİBİ ÇATIŞMA BÖLGESİNDE BİRAGA (A.A) - 06.03.2011 - Libya'nın birçok bölgesinde muhalifler ile Muammer Kaddafi yönetimine bağlı askerler arasında çatışmalar devam ediyor. Bingazi'deki olayları takip eden AA ekibi, 200 kilometre uzaklıkta bulunan, kanlı çatışmaların yaşandığı Brega'ya girdi. Edinilen bilgiye göre, çölün ortasında küçük bir yerleşim yeri olan Brega, önceki gün yaklaşık 200 askeri araç ve ağır silahlarla gelen Kaddafi askerleri ile muhalifler arasında sabah saatlerine kadar sıcak çatışmalara sahne oldu. Bina duvarlarında çok sayıda mermi deliklerinin görüldüğü yerleşim biriminde, 10 muhalifin hayatını kaybettiği ve 50'ye yakın muhalifin yaralandığı ifade ediliyor. Nihayetinde Kaddafi askerlerini püskürten muhalifler, bölgede kontrolü ele geçirmiş bulunuyor. Şiddetli çatışmalara giren muhaliflerin üstünlük sağladıktan sonra araçların altında ve çevredeki binaların gölgesinde dinlendikleri, tabldotlarda yemek yedikleri, yakınlarıyla telefonlaştıkları ya da silah bakımı yaptıkları görülüyor. Bölgede kalaşnikof, bixi, doçka, roketar, top, uçaksavar, top ve tank kullanan muhaliflerin mühimmat depolarının da her türlü patlayıcıyla dolu olduğu dikkat çekiyor. Aralarında gençler, maceraperestler ile orta yaşın üstündekilerin de olduğu muhalifler, tuzaklarda kullanılmak üzere TNT kalıpları hazırlıyor. Muhalif askerlerin taciz atışlarına da anında karşılık verdikleri dikkat çekiyor. AA ekibi de Kaddafi askerlerinden gelen taciz ateşlerine muhaliflerin anında karşılık verdiğine tanık oldu. Yakındaki bir başka yerleşim alanı olan Rasnelof'ta da üstünlüğün muhaliflere geçtiği haberleri üzerine Brega'daki gönüllü askerlerin bazıları, dün gün batımına doğru yanlarına ağır silahlar da alarak arazi araçlarıyla Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte şehrine doğru yola çıktı. Libya'nın birçok noktasından binlerce muhalifin Sirte'teki muhaliflere destek vermek üzere bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Sirte'de Kaddafi'nin Afrika ülkelerinden getirttiği paralı askerler ve özel birlikler ile muhalifler arasında yakın zamanda şiddetli çatışmaların yaşanması bekleniyor. Bu arada, Brega'dan geçen yola barikat kurarak, sıkı kontroller yapan muhalifler, bir aracın kontrolü sırasında, Kaddafi yanlısı olduğunu sandıkları bir kişinin aracını durdurarak sert tepki gösterdiler. Durumun anlaşılması üzerine aracın yoluna devam etmesine izin verildi. Çatışma bölgesindeki muhalifler, gazetecilere ise Bingazi'de de olduğu gibi olumsuz davranmıyorlar. Gönüllü askerlerden Abdüssalim Fettah, amcası ve iki arkadaşının Kaddafi askerlerince öldürüldüğünü, kendisinin de devrim için ölmeye hazır olduğunu söyledi. Kaddafi askerlerinden korkmadıklarını belirten Fettah, amaçlarına ulaşmak için gereken tüm silahlara sahip olduklarına işaret etti. Ordudan pek çok subayın da gönüllerin safına katıldığını anımsatan Fettah, bu subayların gençleri askeri eğitimden geçirdiğini belirtti. Fettah, kullandıkları silah ve mermileri ordu depolarından aldıklarını, şimdilik silah ve mühimmat sıkıntısı çekmediklerini kaydetti. Fettah, ''Brega'nın ardından Rasnelof'ta da üstünlüğü ele geçirdik. Sıra Kaddafi'nin doğduğu Sirte şehrine geldi'' dedi. -MUHALİFLERİN YARASINI MISIRLI DOKTORLAR SARIYOR- Öte yandan, cephede yaralanan muhaliflere ilk müdahale Marsa El Braga Hastanesinde yapılıyor. Mısırlı Doktor Husam Adil, silahlı çatışmalar nedeniyle Mısır'dan birlikte geldiği 15 kişilik sağlık ekibiyle birlikte iki gündür Brega'da olduklarını, bu sürede Kaddafi askerlerine karşı savaşan 10 gönüllü askerin ölü, 50'sinin de yaralı olarak hastaneye getirildiğini bildirdi. Yaralılara burada sadece acil müdahale yapabildiklerini ifade eden Adil, yaralıların daha sonra Bingazi ve Ecdebya'daki hastanelere nakledildiğini anlattı. Libyalı gönüllü doktor Salim Nazzal ise hastanede Mısırlı sağlık ekibinin yanı sıra 25 kişilik de Libyalı bir ekibin olduğunu, birlikte ateş hattından yaralı gelenlere tedavi ettiklerini ifade etti. Çatışmanın sıcak olduğu saatlerde yaralıların artması nedeniyle hastanede panik havasının hakim olduğunu dile getiren Nazzal, ancak sabahla birlikte temponun düştüğünü söyledi. Nazzal, çatışmaların bir an önce sona ermesini ve insanların canlarının acımasının önüne geçilmesini istedi.