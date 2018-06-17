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AA, Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı propaganda konuşmasını böyle duyurdu: Dünya demokrasi tarihinde bir ilk

Selahattin Demirtaş, saat 20:40'ta TRT'de propaganda konuşması yapacak

17 Haziran 2018 22:01

HDP'nin 4 Kasım 2016 tarihinden beri  Edirne Cezaevi'nde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bugün saat 20:40'ta TRT'de propaganda konuşması yapacak. Yarı özerk olan Anadolu Ajansı (AA), Demirtaş'ın TRT'de konuşması için "Tutuklu bir cumhurbaşkanı adayı dünya demokrasi tarihinde ilk kez devlet televizyonunda konuşma imkanı bulacak" dedi. 

AA'nın "Dünya demokrasi tarihinde bir ilk" başlığıyla internet sitesinde yer alan haberde "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın propaganda konuşmasının TRT'de yayınlanmasıylatutuklu bir cumhurbaşkanı adayı dünya demokrasi tarihinde ilk kez devlet televizyonunda konuşma imkanı bulacak" dendi. 

Haberde Demirtaş’la ilgili şunlar dile getirildi: “HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise avukatı aracılığıyla Adalet Bakanlığın’dan, propaganda konuşması çekimlerinin tutuklu bulunduğu cezaevinde yapılmasını istedi ve Yüksek Seçim Kuruluna da (YSK) bu kapsamda bir dilekçe yolladı. YSK de Demirtaş’ın propaganda konuşmasının çekimlerinin cezaevinde yapılmasına karar verdi. Adayların propaganda konuşmaları bugünden itibaren TRT’de yayınlanmaya başlanacak. Demirtaş’ın konuşmasının TRT’de yayınlanmasıyla tutuklu bir cumhurbaşkanı adayı dünya demokrasi tarihinde ilk kez devlet televizyonunda konuşma imkanı bulmuş olacak.”

Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından 20 ay sonra TRT'de yapacağı konuşma yapacağını hatırlatarak  herkesi ekran başına çağırdı. 

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