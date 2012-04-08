AA: CHP’nin açıklamasını esefle karşılıyoruz

CHP’nin ambargo iddialarına yanıt veren Anadolu Ajansı, suçlamaları haksız olarak nitelendirdi. AK Parti’nin sesi olmadıklarını belirten ajans, “CHP’nin açıklamasını esefle karşılıyoruz” dedi.



Anadolu Ajansı'nın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

''Bugün bazı basın yayın organlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu açıklamada kurumumuza yönelik haksız ve asılsız ithamlar yer aldığından cevabi açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 92. yıl dönümü nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızdan cemiyet başkanlarına, valilerimizden sade vatandaşlarımıza kadar farklı kesimlerden yüzlerce mesaj ajansımıza ulaşmıştır. Tüm mesajlar ajansımızın kuruluş yıl dönümünü kutlayan son derece güzel temenniler içermektedir.

CHP Genel Merkezi'nden ajansımızın kuruluş yıl dönümüyle ilgili yapılan açıklama ise kurum çalışanlarını adeta şaşkına çevirmiştir. Zira açıklamada ajans üzerinden iktidar partisiyle hesaplaşmayı amaçlayan haksız suçlama ve eleştirilere yer verilmiştir. CHP Genel Merkezi'nden yapılan bu açıklama doğum gününü kutlayan bir kuruma nezaketen yapılmaması gereken bir davranıştır. Ajansımızın yönetim tarzını eleştirmek için yıl dönümü kutlamasının yapıldığı günü seçmek nasıl bir iletişim politikasıdır bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Öte yandan açıklamanın içeriği tümüyle asılsız ithamlardan ibarettir. Anadolu Ajansı hiçbir siyasi partinin ya da kesimin sesi, sözcüsü değildir. Tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla Türkiye'nin en saygın kurumlarından biridir. Ajansımızda çalışanlara baskı yapıldığı, sansür uygulandığı iddiaları kurumumuzdan yapılan açıklamalarla, somut verilerle defalarca yalanlanmıştır.

CHP ısrarlı bir şekilde yöneticilerinin haberlerini yayımlamadığımızı ya da az yayımladığımızı iddia etmektedir. Oysa CHP ile ilgili yayımlanan haber sayısı bile bu iddianın doğru olmadığını göstermektedir. Geçtiğimiz mart ayında CHP ve yöneticilerine ait toplam 261 haber, 439 fotoğraf ve 74 video görüntü yayımlanmıştır. Neredeyse her gün 10 haber yayımlamaktayız. Ajansımızın parlamento haberleri editörlüğü mart ayında CHP yöneticilerinin yaptığı 40 basın toplantısını bizzat izleyerek 94 haber yapmıştır. Yine mart ayında AK Parti milletvekillerinin düzenlediği 8 basın toplantısı izlenmiş ve Sayın Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmaları, bakanların açıklamaları da dahil 88 haber yapılmıştır. Görüldüğü gibi AK Parti haberleri CHP haberlerinden daha azdır. Bu durumda ajansımız nasıl AK Parti'nin sesi oluyor anlamış değiliz.

Ajansımız haber değeri taşıyan her açıklamayı yayımlar. Hükümet icraatlarını haberleştirmekle siyasi partilerin sözcüsü olunmaz. Ajansımız CHP yönetiminden yapılan bu talihsiz açıklamaları ve zamanlamasını esefle karşılamıştır. Büyük bir atılım içerisinde, 2020’de ulaşacağı 100. yılında dünyanın en etkin ajanslarından biri olmak için çaba harcayan kurumumuz, çalışanlarıyla hedefine doğru kararlı bir şekilde yürümektedir.

Bu kurum milletin ve ülkenin sesini duyuruyor. Şimdi dünyada etkin olmak için yola çıktı. Ajansımızın bu hedefine basın camiasından, sivil toplum örgütlerinden ve neredeyse her kesimden çok büyük destek gelmiştir. Siyasi partilerimizden de Türkiye'nin resmi haber ajansının bu milli hedefine ulaşması için destek olmasını bekliyor, iddia edilen sorunları uygun zamanlarda diyalogla çözmeyi arzu ediyoruz. Abonelerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.''