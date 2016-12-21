AA: Büyükelçi Karlov’u öldüren polisin evinde FETÖ ve El Kaide kitapları bulundu

Anadolu Ajansı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın evinde yapılan aramada ‘FETÖ’ ve El Kaide'ye ilişkin kitaplar bulunduğunu iddia etti.

Olay anında çekilen görüntülerde Altıntaş'ın Büyükelçi Karlov’a ateş ettikten sonra tekbir getirdiği ve "Allah'u ekber. Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın. Beldelerimiz güvende olmadıkça sizler güvenliği tadamayacaksınız. Beni buradan ancak ölüm alır. Bu zulümde payı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını verecek, verecek" diye bağırdığı duyuluyordu. Saldırı anında çekilen fotoğraflarda Altıntaş'ın şahadet işareti yaptığı görüldü.

Erdoğan, ‘FETÖ’yü işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrasya Tüneli açılışında, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne yönelik suikasta ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Dün akşam ki alçak gibi alçaklar tanklarla toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. O namussuzlarda uçaklar vurmaya kalktılar. Helikopterler vurmaya kalktılar. Ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar. İşte dün akşam ki kalleşte geldi ülkemizdeki bir yerde Rusya’nın temsilcisini, bize emanet durumunda olan bir insanı sırtından vurdu” demişti.