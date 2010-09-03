AA, Blair'in bu sözlerini görmemiş: İslamcı AK Parti

T24- Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, Tony Blair'in geçtiğimiz gün piyasaya çıkan 'Bir Yolculuk' adlı anı kitabına köşesinde yer verdi. Utku Çakırözer, Anadolu Ajansı'nın haberi verme şekline de dikkat çekti. Haberde, kitabın Başbakan Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül için övgü ile bahsettiğini ama Blair'in Ak Parti'nin İslamcı olduğu sözlerine yer verilmediğini yazdı.





Cumhuriyet gazetesi yazarı Utku Çakırözer'in bugün (3 Eylül 2010) yayımlanan yazısı şöyle:





Biz Değil Blair Söylüyor: “İslamcı AK Parti”



Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in ‘Bir Yolculuk’ isimli anı kitabı önceki gün piyasaya çıktı. Blair’in 1997-2007 yılları arasındaki başbakanlık dönemini anlatan 691 sayfalık kitabı, yarı resmi haber kuruluşumuz Anadolu Ajansı duyurdu. AA’nın önceki gün abonelerine geçtiği ve dün Türk basının büyük bölümü tarafından kullanılan haberde Blair’in Cumhurbaşkan Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan için övgüleri başlığa çıkarılmıştı.



AA haberinden öğrendiğimiz kadarıyla Blair’e göre “Yeni hükümetiyle Türkiye, Avrupa’ya doğru önemli adımlar atıyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan ve zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül duyarlı, ileri görüşlü kişilerdi, en azından o zamanlar tanıdığım anlaşması en kolay Türk politikacılarıydı. Akıllılardı, ne istediklerini biliyorlardı ve Avrupa’ya gelmek istiyorlardı, üstelik Kıbrıs konusunda mantıklılardı...”



Devlet ajansının ‘görmediği’ tanım

AA haberi ışığında değerlendirenler için durum böyle. Ancak kitabın içindeki Türkiye bölümlerini kendisi okuma imkânına sahip bir gözün dikkatinden kaçmayacak çok önemli bir unsur nedense atlanmıştı AA’nın abonelerine duyurduğu metinde. Blair, kitabının 540. sayfasında AKP hükümetinin farklılığını anlattığı bölümlere çok önemli bir tespit yaparak başlıyor: “İslamcı AK Parti”



Gül ve Erdoğan ile defalarca buluştu

Türkiye’de Cumhuriyet gazetesinin de aralarında bulunduğu önemli bir kesim AKP’nin ‘İslamcı’ kimliğine yıllardır vurgu yapıyor ve başta eğitim ve yargı olmak üzere AKP icraatlarına yönelik temel kaygının çıkış noktasının bu olduğunu anlatmaya çalışıyor.



Bu kez bu tanımlamayı biz değil, ABD’den sonra Türkiye’nin en önemli müttefiki sayılan İngiltere’nin yıllarca başbakanlık koltuğunda oturan lideri yapıyor. AKP’nin iki önemli kurucusu Gül ve Erdoğan ile onlarca kez buluşmuş olan bir isim.



Gül, Erdoğan ve aralarında Yalçın Akdoğan’ın da bulunduğu AKP kurmayları bugüne kadar ‘İslamcı’ tanımlamasını ısrarla reddederek kendilerini ‘muhafazakâr demokrat’ olarak tanımladı, bunun kitabını bile yazdılar. Son olarak Başbakan Erdoğan, Fransız Le Figaro gazetesine nisan ayında verdiği demeçte “Biz İslamcı parti değiliz” deme ihtiyacı hissetti.



Cumhurbaşkanı ve Başbakan koltuğuna oturan AKP yöneticilerinin tüm çabasına rağmen, Avrupa’nın yakın tarihine damgasını vuran bir liderin hâlâ bu partiyi ‘İslamcı’ diye nitelemesi tesadüf olabilir mi?



